قاهر أتلتيكو مدريد وشاهد على معاناة برشلونة .. ليونيل ميسي يودع راحته بـ"كورنيا" وسيناريو كيليان مبابي يهدده

في وقت انتظر به الجميع إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن امتلاكه حصة في النادي الناشط به حاليًا "إنتر ميامي" بالاشتراك مع النجم ديفيد بيكهام، فاجأ الجميع بأولى خطوات الاستثمار في الأندية..

اليوم الخميس، أعلن كورنيا الإسباني رسميًا استحواذ ليونيل ميسي على ملكية النادي الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، تحت عنوان "خبر القرن".





لماذا هذا النادي تحديدًا؟ .. الإجابة ببساطة في موقعه، حيث أقليم كتالونيا، مدينة برشلونة، وتحديدًا منطقة بايكس يوبريجات!

لنتعرف أكثر على هذا النادي الإسباني، وتأثير تلك الخطوة على مسيرته ليونيل ميسي..