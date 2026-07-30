أتلتيكو مدريد لا يكتفي بالتهديد .. برشلونة يواجه أزمة قانونية بسبب مفاوضات خوليان ألفاريز!

لم يأتِ تحرك أتلتيكو مدريد من فراغ، بل كان نتيجة تحذيرات مسبقة أطلقها ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي للنادي، الذي شدد في مناسبات عديدة على أن ناديه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ "الأساليب الملتوية" لإغراء لاعبيه بالرحيل.

وقد ترجم الروخيبلانكوس تهديداته إلى واقع من خلال الشكوى التي تتهم برشلونة صراحة بالاتصال باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في توقيت غير مدرج ضمن فترات القيد الرسمية، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا للمادة التي تنظم مفاوضات اللاعبين الذين تزيد مدة عقودهم المتبقية عن 6 أشهر.

ويستند أتلتيكو في موقفه القانوني على قوة العقد الذي يربطه بالمهاجم الأرجنتيني، حيث لا يزال هناك أكثر من 4 سنوات في مدة التعاقد، مما يجعل النادي العاصمي هو المتحكم الوحيد في مصير اللاعب.

وعلى الرغم من الأنباء التي تم تداولها خلال بطولة كأس العالم حول رغبة ألفاريز في خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن ملعب "ميتروبوليتانو"، إلا أن الإدارة لا تزال تتعامل مع اللاعب كجزء أساسي من خطط المدرب دييجو سيميوني للموسم المقبل.