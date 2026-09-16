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Julian Alvarez Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

في ليلة أتلتيكو مدريد السعيدة: برشلونة يتابع "ظاهرة خوليان ألفاريز المثيرة".. وجوناثان دافيد يواصل ضرباته ضد يوفنتوس!

فقرات ومقالات
برشلونة
أتلتيكو مدريد
خوليان ألفاريز
جوناثان ديفيد
أديمولا لوكمان
دييجو سيميوني
يوفنتوس
أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا
أوساسونا
الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد اكتسح أوساسونا في ليلة الأربعاء..

يوم يحلق في السماء وآخر يسقط على الأرض؛ هذا هو "شعار" نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. أتلتيكو بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، يُعاني من "تذبذب" في الأداء والنتائج خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث نُشاهده يتألق وينتصر بنتائج كبيرة في بعض الأحيان، بينما يتلقى خسائر مدوية في أوقاتٍ أخرى.

كل ذلك يأتي بعد صيفٍ ساخن للغاية، عاشه النادي العاصمي وجماهيره؛ خاصة في ملف الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

المهم.. أتلتيكو مدريد عاش ليلة سعيدة، يوم الأربعاء الموافق "16 سبتمبر 2026"؛ وذلك عندما فاز (4-0) ضد نادي أوساسونا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

رباعية الفريق المدريدي في شباك أوساسونا؛ جاءت بواسطة "جوناثان ديفيد، لي كانج إن، روبين لو نورماند وأليكس باينا"، في الدقائق 24 و54 و63 و82 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. ارتقى أتلتيكو مدريد إلى "المركز الثالث" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات؛ في الوقت الذي تجمد فيه أوساسونا عند النقطة السابعة، في "المركز الثالث عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز أتلتيكو مدريد الكبير على أوساسونا..

  • Julian AlvarezGetty Images

    ظاهرة خوليان ألفاريز المثيرة مع أتلتيكو مدريد

    الجميع يعلم قصة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في صيف عام 2026؛ حيث صرح اللاعب برغبته في الرحيل رسميًا، مع محاولات من العملاق الكتالوني برشلونة للتعاقد معه.

    برشلونة عرض 100 مليون يورو - قابل للزيادة - على أتلتيكو مدريد، لشراء عقد ألفاريز البالغ من العمر 26 سنة؛ وسط رفض تام من نادي العاصمة الإسبانية، للتخلي عن اللاعب إلى العملاق الكتالوني بالذات.

    هُنا.. بدأت مجموعة من التساؤلات تطفو على الساحة الرياضية العالمية، بخصوص قضية ألفاريز وأتلتيكو؛ أبرزها على الإطلاق، هي:

    * أولًا: هل الإبقاء على لاعب لا يريد الاستمرار من مصلحة أتلتيكو مدريد؟.

    * ثانيًا: هل أتلتيكو مدريد سينهار إذا ترك ألفاريز يرحل بالفعل؟.

    ورغم القيمة الفنية الكبيرة للمهاجم الأرجنتيني؛ إلا أن بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ربما أجابت على السؤالين سالفي الذكر بالفعل.

    نعم عزيزي القارئ؛ اُنظر إلى أرقام أتلتيكو مدريد "مع ودون" خوليان ألفاريز في الموسم الرياضي الحالي، والتي جاءت كالتالي:

    * مع ألفاريز: فشل أتلتيكو في تحقيق أي فوز خلال 3 مباريات؛ حيث خسر مرتين وتعادل في لقاء وحيد.

    * دون ألفاريز: حقق أتلتيكو مدريد العلامة الكاملة؛ بالفوز أربع مرات من أصل 4 مباريات.

    آخر المباريات التي فاز فيها أتلتيكو دون ألفاريز؛ تلك التي جاءت ضد نادي أوساسونا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وهذا ربما يكون دليلًا واضحًا، على أن إبقاء لاعب دون رغبته؛ هو أمر يضر بـ"غرفة ملابس" الفريق أساسًا، ولا يفيده أبدًا.

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  • Julian Alvarez Goal OnlyGoal AR

    برشلونة لم ينس خوليان ألفاريز.. وما يحدث الآن قد يخدمه!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نشير إلى أن كل ما يحدث مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ هو في مصلحة العملاق الكتالوني برشلونة، أساسًا.

    وقد يتساءل البعض قائلًا: "ما هي مصلحة برشلونة التي نقصدها في حديثنا هُنا؟!"؛ وللإجابة على هذا السؤال؛ يكفي أن نستعرض النقطتين التاليتين:

    * أولًا: حسب التقارير الإسبانية والعالمية؛ برشلونة لم ينسَ خوليان ألفاريز بعد، حيث يريد ضمه مستقبلًا.

    * ثانيًا: وفقًا للمباريات الماضية؛ أتلتيكو مدريد يحقق الانتصارات دون ألفاريز، وهو ما قد يجعل النادي يتقبل رحيله في النهاية.

    بمعنى.. إذا استمر أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصارات دون ألفاريز، مع التأكُد أن بقاءه يضر "غرفة الملابس"؛ فإن ذلك قد يدفع إدارة نادي العاصمة الإسبانية، لتقبل رحيله إلى برشلونة أخيرًا.

    ونحن نعرف أن أتلتيكو كان موافقًا على رحيل ألفاريز، لكن إلى أي نادٍ آخر غير برشلونة؛ وهو الأمر الذي رفضه اللاعب تمامًا، حيث تمسك بتحقيق حلمه بارتداء قميص العملاق الكتالوني.

  • Atletico de Madrid v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    أديمولا لوكمان يدفع ثمن "توظيفه الجديد" في أتلتيكو مدريد

    وبما أننا نتكلم عن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ فلا يجب أن ننسى التطرق إلى النجم النيجيري أديمولا لوكمان، جناح نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

    "لماذا لوكمان بالذات؟".. الإجابة هُنا قد تتلخص في نقطتين دون غيرهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يوظف لوكمان في مركز المهاجم أكثر من الجناح، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك في ظل غياب ألفاريز.

    * ثانيًا: لوكمان الذي تألق مع أتلتيكو مدريد بشدة، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، يبدو أنه لا يتأقلم مع أدواره الجديد في العمق بدلًا من الجناح؛ حيث انخفض مستواه بشكلٍ كبير.

    نعم.. آخر المباريات السيئة التي قدّمها لوكمان مع أتلتيكو مدريد، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ تلك التي جاءت ضد نادي أوساسونا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وإجمالًا؛ سجل النجم النيجيري هدفًا وحيدًا فقط وبدون أي تمريرة حاسمة، خلال 7 مباريات في الموسم الرياضي الحالي.

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  • Atletico de Madrid v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    جوناثان دافيد يواصل ضرباته ضد يوفنتوس وجماهيره

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا عن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دون الحديث عن المهاجم الكندي جوناثان دافيد؛ الذي انضم إلى الفريق العاصمي، في ساعات الميركاتو الصيفي الأخيرة.

    ونجح أتلتيكو في "استعارة" دافيد من العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ وذلك بعد أن تعرض اللاعب لانتقادات عنيفة للغاية، مع رغبة "السيدة العجوز" في التخلص منه.

    وبعد فترته السيئة مع يوفنتوس؛ يبدو أن المهاجم الكندي عازم على اكتشاف نفسه من جديد، بقميص فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم.

    هذه حقيقة.. جوناثان دافيد سجل هدفًا وصنع آخر؛ ليقود أتلتيكو مدريد للفوز (4-0) ضد نادي أوساسونا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وبصفةٍ عامة؛ وصل دافيد إلى 3 مساهمات تهديفية منذ الانضمام إلى الفريق المدريدي، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 2.

    * دقائق: 98.

    * أهداف: 2.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    ومستويات دافيد الحالية، بمثابة الرد القوي على يوفنتوس وجماهيره؛ بالإضافة إلى أن استمرار تألُقه، قد يحوّله إلى "علامة فارقة" في موسم أتلتيكو مدريد الحالي.