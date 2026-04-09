Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Yosua Arya

ترجمه

"أتحمل المسؤولية" - نجم برشلونة يشعر بخيبة أمل شديدة بعد الدور الذي لعبه في الخسارة المفاجئة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

باو كوبارسي
برشلونة
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا

أصدر مدافع برشلونة باو كوبارسي اعتذارًا علنيًا عقب البطاقة الحمراء التي غيرت مجرى المباراة في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. وقد مهد طرد اللاعب الشاب الطريق أمام جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث لتأمين تقدم كبير للضيوف في مباراة الذهاب.

  • البطاقة الحمراء تقلب موازين المباراة

    تغيرت معالم المباراة الإسبانية بالكامل بشكل جذري في الدقيقة 43 على ملعب كامب نو. عقب هجمة مرتدة رائعة من أتلتيكو، أوقع كوبارسي جوليانو سيميوني بالقرب من حافة منطقة الجزاء، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي حددت مسار المباراة. رفع الحكم إستفان كوفاكس في البداية البطاقة الصفراء، لكنه اضطر إلى الرجوع إلى شاشة المراقبة بجانب الملعب بناءً على توصية من تقنية الفيديو المساعد (VAR). وبعد مراجعة مطولة، اعتبر الحكم أن كوبارسي كان آخر مدافع، فرفع العقوبة إلى بطاقة حمراء مباشرة، تاركاً فريق هانسي فليك ناقصاً لاعباً واحداً قبل نهاية الشوط الأول.

    • إعلان

  • كوبارسي يكسر صمته

    وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد صافرة النهاية، لم يحاول خريج أكاديمية «ماسيا» التهرب من مسؤوليته عن الهزيمة. وأقر المدافع بجدية الحادثة، داعياً في الوقت نفسه إلى تماسك الفريق قبل مباراة الإياب في مدريد.

    وكتب كوبارسي على إنستغرام: "تصرف واحد حسم المباراة والمباراة الإجمالية. هذه هي كرة القدم وأنا أتحمل مسؤولية النتيجة. لا يزال أمامنا طريق طويل في هذه المواجهة المكونة من مباراتين، ونحن متحدون أكثر من أي وقت مضى: نحن عائلة وقد أظهرنا ذلك دائماً. وسنمضي قدماً، بجهد وتصميم، ولن نستسلم أبداً".

  • ألفاريز يستغل خطأ البلوغرانا

    كانت عواقب تلك المخالفة فورية وخطيرة. فمن الركلة الحرة التي نتجت عنها، أبدع ألفاريز في لحظة فردية رائعة، حيث سدد كرة منحنية دقيقة في الزاوية العليا ليمنح الضيوف التقدم. وتفاقمت الأوضاع بالنسبة للمضيفين في الشوط الثاني، حيث ضاعف سورلوث النتيجة لصالح فريق دييغو سيميوني. وضمن هدف النرويجي تقدم أتلتيكو بنتيجة 2-0 قبل العودة إلى ملعب «المتروبوليتانو».

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يتعين على فليك الآن خوض مباراة الإياب بدون أحد أكثر مدافعيه الشباب ثقةً. ورغم أن برشلونة صنع عدة فرص عن طريق لامين يامال وماركوس راشفورد قبل الطرد، إلا أن افتقاره إلى الدقة في التسديد تركه على شفا الخروج من المسابقة الأوروبية.

    سيوجه برشلونة انتباهه الآن إلى ديربي كاتالونيا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، حيث لا يزال الفريق يتصدر الترتيب بفارق مريح، متقدماً بسبع نقاط على ريال مدريد. بعد ذلك، سيسعى رجال فليك إلى تحقيق عودة قوية ضد أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
الدوري الإسباني
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد