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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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أتالانتا - كالياري، أين تُشاهد والبث المباشر: القناة، الموعد، التشكيلتان

أتالانتا ضد كالياري
الدوري الإيطالي
أتالانتا
كالياري

السبت في تمام الساعة 20:45، ستكون مباراة أتالانتا وكالياري في الدوري الإيطالي: إليكم كل المعلومات حول أين تُشاهد المباراة والتشكيلتين المحتملتين.

بعد الخسارة المؤلمة في الدقيقة الأخيرة على يد روما، يعود أتالانتا بقيادة ماوريتسيو ساري من ملعب نيو بالانس أرينا حيث سيحل ضيفًا كالياري بقيادة فابيو بيزاكاني.

عدة خيارات متأرجحة في صفوف أتالانتا خاصة على الأطراف حيث قد يتفوق بيرناسكوني وزاباكوستا على بيلانوفا وكولاسيناتش. في وسط الملعب هناك احتمال لظهور كيسييه لأول مرة أساسيًا وكذلك روه في الهجوم. من المتوقع أن يحسم سكاماكا مكانه على حساب كريستوفيتش.


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أما كالياري، القادم من الفوز على ليتشي، فيعتمد على مالديني الذي استعاد بريقه في الجولة الأخيرة وعلى الانسجام الذي وجده منذ بداية الموسم مع فاتزيني. سيكون ميندي مرة أخرى رأس الحربة الهجومية.


  • أتالانتا وكالياري: القناة الناقلة والبث المباشر

    المباراة: أتالانتا-كالياري

    التاريخ: السبت 12 سبتمبر 2026

    التوقيت: 20:45

    القناة الناقلة: stc

    البث المباشر: stc

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  • التشكيلات المتوقعة أتالانتا-كالياري

    أتالانتا (4-3-3): كارنيسيكي؛ زاباكوستا، كوسونو، سكالفيني، بيرناسكوني؛ كيسييه، إيديرسون، سمردزيتش؛ دي كيتيلاري، سكاماكا، روو.


    كالياري (4-3-3): كابريلي؛ زي بيدرو، ديولا، رودريجيز، أوبيرت؛ أدوبو، وينكس، رومانو؛ مالديني، مندي، فاتزيني.

  • أين تُشاهد مباراة أتالانتا وكالياري على التلفزيون

    مباراة الدوري الإيطالي بين أتالانتا وكالياري ستُنقل مباشرةً على التلفزيون عبر stc من خلال التطبيق الخاص بأجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة، أو باستخدام أجهزة الألعاب (بلايستيشن، إكس بوكس)، أو TIMVISION Box، أو أجهزة مثل Google Chromecast وAmazon Fire Stick TV.

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  • أين تشاهد مباراة أتالانتا وكالياري بالبث المباشر

    أتالانتا-كالياري ستكون متاحة أيضًا بالبث المباشر عبر أجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية بفضل stc، من خلال تحميل التطبيق أو الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.

الدوري الإيطالي
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أتالانتا
أتالانتا
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كالياري
كالياري