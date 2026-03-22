أتالانتا، زاباكوستا يكتفي بهدف: 1-0 على فيرونا، بالادينو على بعد 7 نقاط من دوري أبطال أوروبا

79' - كارنيسيكي يتصدى مرة أخرى لتسديدة أوربان، وهذه المرة ينقذ المرمى باندفاعة رائعة ويصد تسديدة النيجيري.





77' - فيرونا على بعد خطوة من التعادل 1-1. أوربان يستلم الكرة في منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى من موقع ممتاز، لكنها تمر فوق العارضة ولا تتغلب على كارنيسيكي.





56' - كرة كرستوفيتش تصطدم بالعارضة! المهاجم يتلقى تمريرة عميقة من دي كيتيلاري ويحاول تسديدة فوق مونتيبو، لكن الكرة تصطدم بالعارضة العلوية وتخرج.





48' - معجزة من كارنيسيكي، على عرضية بلغالي من اليسار: لم يلمس الكرة بوي، تدخل جنوني من حارس مرمى أتالانتا الذي أبعد الكرة إلى ركنية بضربة من الخلف.





37' - أتالانتا تتقدم، زاباكوستا! يستقبل الجناح الكرة المرتدة على حافة منطقة الجزاء ويسدد بقدمه اليسرى كرة منحنية أرضية رائعة تتغلب على مونتيبو.





18' - يا لها من فرصة لإيدرسون! انطلق زاباكوستا من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية إلى الوسط، لكن البرازيلي أُسبق في اللحظة الأخيرة في التسديد في المرمى الخالي من قبل أكبا أبرو، الذي قام بمعجزة.