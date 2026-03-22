Atalanta VeronaGetty

أتالانتا، زاباكوستا يكتفي بهدف: 1-0 على فيرونا، بالادينو على بعد 7 نقاط من دوري أبطال أوروبا

تابع معنا البث المباشر للجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي

أتالانتا - فيرونا 1-0

الهدافون: 37' زاباكوستا (أ).


العودة إلى الفوز في الدوري بعد ثلاث مباريات، تعادلين وهزيمة واحدة، وبعد الخروج المدوي من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ: أتالانتا بقيادة رافاييل بالادينو تنجز المهمة، بفوزه 1-0 بفضل هدف زاباكوستا في الدقيقة 15 على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو، مستعيداً النقاط الثلاث ومغذياً بعض الأمل في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، ليصبح على بعد 7 نقاط من كومو، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة30 من الدوري الإيطالي، ضد فيرونا بقيادة باولو ساماركو، الذي أصبح يائساً، حيث يحتل المركز قبل الأخير ويبعد 9 نقاط عن منطقة الأمان.


  • الأهداف والإجراءات البارزة:

    79' - كارنيسيكي يتصدى مرة أخرى لتسديدة أوربان، وهذه المرة ينقذ المرمى باندفاعة رائعة ويصد تسديدة النيجيري.


    77' - فيرونا على بعد خطوة من التعادل 1-1. أوربان يستلم الكرة في منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى من موقع ممتاز، لكنها تمر فوق العارضة ولا تتغلب على كارنيسيكي.


    56' - كرة كرستوفيتش تصطدم بالعارضة! المهاجم يتلقى تمريرة عميقة من دي كيتيلاري ويحاول تسديدة فوق مونتيبو، لكن الكرة تصطدم بالعارضة العلوية وتخرج.


    48' - معجزة من كارنيسيكي، على عرضية بلغالي من اليسار: لم يلمس الكرة بوي، تدخل جنوني من حارس مرمى أتالانتا الذي أبعد الكرة إلى ركنية بضربة من الخلف.


    37' - أتالانتا تتقدم، زاباكوستا! يستقبل الجناح الكرة المرتدة على حافة منطقة الجزاء ويسدد بقدمه اليسرى كرة منحنية أرضية رائعة تتغلب على مونتيبو.


    18' - يا لها من فرصة لإيدرسون! انطلق زاباكوستا من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية إلى الوسط، لكن البرازيلي أُسبق في اللحظة الأخيرة في التسديد في المرمى الخالي من قبل أكبا أبرو، الذي قام بمعجزة.

  • نتائج المباراة:

    أتالانتا - فيرونا 1-0

    الهدافون: 37' زاباكوستا (أ)


    أتالانتا (3-4-2-1): كارنيسيكي؛ سكالفيني، دجيمسيتي، كولاسيناك (من الدقيقة 76 هين)؛ زاباكوستا، دي رون (من الدقيقة 89 ساماردزيتش)، إيدرسون (من الدقيقة 63 باساليتش)، بيرناسكوني؛ دي كيتيلاري (من الدقيقة 76 موساه)، زاليفسكي (من الدقيقة 63 راسبادوري)؛ كرستوفيتش. المدرب: بالادينو


    فيرونا (3-5-2): مونتيبو؛ نيلسون، إدموندسون، فالنتيني؛ بلغالي، أكبا أكبرو (من الدقيقة 86 بيرنيدي)، غاليارديني (من الدقيقة 66 الموسراتي)، هاروي (من الدقيقة 66 سوسلوف)، فريسي (من الدقيقة 46 أويغوك)؛ بووي (من الدقيقة 78 سار)، أوربان. المدرب: ساماركو


    الحصول على بطاقات صفراء: إدموندسون (فيرونا)، فالنتيني (فيرونا)، غاليارديني (فيرونا)، هين (أوكسبرو)

    الطرد:

    الحكم: أيرولدي

