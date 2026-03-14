إنتر - أتالانتا، الجولة 29 من الدوري الإيطالي

إنتر - أتالانتا 1-1

الهدافون: 27' بيو إسبوزيتو (إ)، 83' كرستوفيتش (أ)

أتالانتا تعادل مع إنتر في الدقائق الأخيرة: المباراة في سان سيرو تنتهي بالتعادل 1-1 وسط جدل. افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 27 من الشوط الأول بفضل هدف بيو إسبوزيتو، بمساعدة من كارنيسيكي الذي أخطأ في التصدي. وفي الشوط الثاني، حصل لاعبو تشيفو على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، لكن أتالانتا هي التي سجلت في الدقائق الأخيرة بهدف من كرستوفيتش. احتجاجات كبيرة من جانب إنتر بسبب التلامس بين سليمانا ودومفريس الذي أدى إلى هدف التعادل، حيث طالب النيرازوري بارتكاب مخالفة من قبل مهاجم أتالانتا. جدل أيضًا حول ركلة جزاء مزعومة لم تُمنح لإنتر، بعد أن لمس سكالفيني فراتيسي داخل منطقة الجزاء.