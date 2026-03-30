بعد أن تولى رافاييل بالادينو منصبه في 11 نوفمبر الماضي خلفاً ليوريك الذي تم إقالته، يمكنه أن يبدأ حقبة جديدة من النجاح في بيرغامو، بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
أتالانتا تبدأ من جديد مع بالادينو: تجديد العقد ومشروع طويل الأمد
التجديد جاهز
تستغل أتالانتا فترة توقف الدوري لتخطط لمستقبل نجومها. ستبدأ المفاوضات بعد ثلاثة أشهر، لكن أسس المستقبل تُرسي في فريق «بريمافيرا». بدءاً من قائد الفريق، المدرب بالادينو، الذي ينتهي عقده في عام 2027. وقد تولى منصبه خلفاً ليوريتش في 11 نوفمبر، واستطاع كسب ثقة عائلة بيركاسي بعد أن قاد الفريق من المركز الثالث عشر إلى المركز السابع في سباق التأهل إلى البطولات الأوروبية، ووصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس إيطاليا. ويؤمن النادي به ويفضل المشاريع طويلة الأمد، ولذلك عرض عليه تجديد العقد بالفعل. في تصريحاته الأخيرة، يبدو المدرب متطلعًا بشكل متزايد إلى المستقبل، وإلى العمل الذي سيقوم به في الأشهر المقبلة في بيرغامو الطموحة مثله، والتي تواصل الحلم بأوروبا الأجمل.
دورة جديدة بعد غاسبيريني
وبذلك سيتم تمديد عقده حتى عام 2029، أي لمدة عامين إضافيين مقارنة بالموعد النهائي المتفق عليه سابقاً. وتسعى إدارة بيركاسي إلى ضمان استمرارية المشروع الجديد، وكذلك «انتزاع» بالادينو من المنافسين. فقد انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات عن وجود استياء في روما تجاه غاسبيريني عقب النتائج السيئة الأخيرة والخروج من البطولات الأوروبية. يأمل البعض في بيرغامو في عودته، لكن بينما يقف جمهور الجيالوروسي إلى جانب مدرب غروغلياسكو، فإن النادي البيرغاموسي مصمم على الاستمرار مع بالادينو. لطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل فقط، لبدء دورة أوروبية جديدة. حتى الآن، حقق بالادينو متوسط 1.77 نقطة في المباراة الواحدة منذ توليه مقعد المدرب في النيرازوري. وقد دخل المدرب البالغ من العمر 42 عامًا تقريبًا، والطموح للغاية، قائمة نابولي أيضًا: لكن حلمه، في المستقبل، هو الذهاب للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في إنجلترا التي درس لغتها وكرة القدم فيها في الأشهر التي سبقت عمله في بيرغامو.