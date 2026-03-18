تحدث رافاييل بالادينو، مدرب أتالانتا، وعلق على مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ على Amazon Prime Video قائلاً: "من الرائع أن نكون هنا. إنه مصدر فخر لنا أن نكون هنا، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ممثلين لإيطاليا. نواجه فريقًا قويًا، أعتقد أنه الأقوى في أوروبا. إنه دافع للتطور، سنبذل قصارى جهدنا من أجل المشجعين الذين صفقوا لنا في مباراة الذهاب حتى بعد الخسارة 6-1. ضد إنتر ميلان، استجبنا بعودة قوية، فريقي لا يستسلم أبدًا".
أتالانتا، بالادينو: "نحن فخورون بتمثيل إيطاليا في دوري أبطال أوروبا، وسنواجه أقوى فريق في أوروبا"
"تجربة كهذه تصقل قدراتنا، فالمنافسة ضد هذه الفرق ترفع من مستوانا. نريد أن نواصل التطور، فبطولة دوري أبطال أوروبا رائعة. وسنسعى أيضًا في الدوري الإيطالي إلى المنافسة حتى النهاية. هدفنا هو بذل أقصى جهدنا، كما أن لدينا كأس إيطاليا أيضًا".
الموقف
"كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا للغاية. ورغم أن فرصنا في التأهل كانت ضئيلة، فقد أردنا أن نخوضها على أرضنا. أضر بنا أسلوب اللعب الذي اتبعناه في الشوط الأول. ثم خفضنا خط الدفاع، لكن الأمور سارت على نحو سيئ رغم ذلك. لا يجب أن نواجههم في يومهم، وسنتبع اليوم أسلوب لعب مختلف. سنحاول إحداث ضرر لهم بسرعتنا".
