أتالانتا، بالادينو: "نحن فخورون بتمثيل إيطاليا في دوري أبطال أوروبا، وسنواجه أقوى فريق في أوروبا"

تحدث رافاييل بالادينو، مدرب أتالانتا، وعلق على مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ على Amazon Prime Video قائلاً: "من الرائع أن نكون هنا. إنه مصدر فخر لنا أن نكون هنا، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ممثلين لإيطاليا. نواجه فريقًا قويًا، أعتقد أنه الأقوى في أوروبا. إنه دافع للتطور، سنبذل قصارى جهدنا من أجل المشجعين الذين صفقوا لنا في مباراة الذهاب حتى بعد الخسارة 6-1. ضد إنتر ميلان، استجبنا بعودة قوية، فريقي لا يستسلم أبدًا".