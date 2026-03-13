تستعيد أتالانتا خدمات إديرسون لمباراة إنتر، لكن هناك مستجدات أيضًا بشأن تشارلز دي كيتيلاري وجياكومو راسبادوري: وفقًا لما أوردته قناة «سكاي سبورت»، سيتم استدعاء لاعب الوسط للمشاركة في ملعب سان سيرو، استعدادًا للمباراة القادمة في الدوري ضد إنتر، المقرر إجراؤها غدًا في الساعة 15:00. يعود البرازيلي إلى قائمة اللاعبين المتاحين، بعد أن غاب عن آخر ست مباريات: كانت آخر مشاركة له في مباراة الذهاب ضد بوروسيا دورتموند، وبعد ذلك أجبرته إجهاد عضلي على البقاء خارج الملاعب في الأسابيع التالية.
أتالانتا، أخبار سارة لإنتر: إيدرسون تعافى، والقرار بشأن دي كيتيلاري وراسبادوري
الخيارات في خط الوسط
يُعد عودته خياراً مهماً لخط وسط «النيرازوري»، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبدأ البرازيلي المباراة على مقاعد البدلاء؛ فالجهاز الفني يفضل إعادة دمجه تدريجياً بعد فترة التوقف الطويلة، لذا من المرجح أن يظل دي رون وباساليتش في التشكيلة الأساسية.
الاختيار يقع على دي كيتيلاري وراسبادوري
أما حالة تشارلز دي كيتيلاري وجياكومو راسبادوري فما زالت قيد التقييم: سيغادر اللاعبان مع الفريق إلى معسكره التدريبي في ميلانو، لكن القرار النهائي بشأن مشاركتهما في المباراة لن يتخذ إلا صباح الغد. فالطاقم الطبي يرغب في مراقبة حالتهما حتى اللحظة الأخيرة قبل البت في مسألة استدعائهما رسمياً للمباراة،
