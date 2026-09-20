أبو تريكة: ريال مدريد لا يستسلم.. لكن وجود فليك في برشلونة يصيبهم باليأس!

أكد أسطورة كرة القدم المصرية والمحلل الرياضي محمد أبو تريكة أن الصراع التاريخي بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة دخل مرحلة فنية جديدة، مشيرًا إلى أن تقاليد النادي الملكي التي ترفض الاستسلام تصطدم حاليًا بواقع مغاير تمامًا داخل القلعة الكتالونية.
وأوضح أبو تريكة، في الاستوديو التحليلي عبر شبكة بي إن سبورتس قبل انطلاق مواجهة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو، أن المدرب الألماني هانزي فليك نجح في بناء منظومة كروية تتسم بالحسم والصرامة الميدانية، مما يجعل أي محاولة لملاحقة فريقه أو تقليص الفارق النقطي مهمة بالغة الصعوبة وتزرع الإحباط لدى المنافسين.