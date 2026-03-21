أبلغ مدرب المنتخب الإسباني داني كارفاخال بالطريقة التي يمكنه من خلالها العودة إلى التشكيلة، بعد استبعاد قائد ريال مدريد من مباريات مارس الدولية
دي لا فوينتي يطالب النجوم المخضرمين ببذل المزيد من الجهد
أثار استبعاد كارفاخال من معسكرات المنتخب الإسباني في شهر مارس موجة من الصدمة في مدريد. وعلى الرغم من مكانته الأسطورية، اختار مدرب المنتخب إعطاء فرصة للاعبين الجدد، مشيرًا إلى ضرورة وصول الظهير الأيمن إلى ذروة لياقته البدنية قبل السفر إلى أمريكا الشمالية.
يعكس هذا القرار تغييراً في أولويات بطل أوروبا، الذي يحاول الموازنة بين الولاء للاعبين الفائزين ببطولة يورو 2024 وضرورة الحفاظ على اللياقة البدنية. يجد كارفاخال، إلى جانب ألفارو موراتا، نفسه الآن خارج التشكيلة خلال فترة الاستعدادات النهائية قبل الحدث الصيفي الكبير.
الطريق للعودة إلى المنتخب الوطني
كان دي لا فوينتي صريحًا بشأن ما يتعين على الثنائي فعله لاستعادة مكانهما، مؤكدًا أن أمجاد الماضي لا تضمن مكانًا في التشكيلة الحالية. وأشار إلى أن الباب لم يُغلق بعد، شريطة أن يتمكنا من استعادة المستوى الثابت الذي ميز أداءهما في المواسم السابقة.
وقال دي لا فوينتي لصحيفة"دياريو آس": "بالنسبة لكارفاخال... الجميع يعرف ما عليه فعله في النادي، ونأمل أن يكون أفضل حتى يتمكن من الانضمام إلينا؛ فهو لاعب مهم للغاية". "عليهما مواصلة العمل كما هو الحال الآن. يجب على كل من داني كارفاخال وألفارو موراتا مواصلة العمل، وهذه هي الطريقة التي يفهمان بها كرة القدم، حتى يتمكنا من إثبات ذلك على أرض الملعب".
وأكد المدرب على المعايير المطلوبة للعودة إلى التشكيلة، مضيفاً: "نأمل أن يستعيد داني المستوى الذي أظهره في بطولة أوروبا... عليهم أن يلعبوا، ويعودوا إلى مستواهم المعتاد، وعندها سيكونون معنا".
إضافة مفاجئة في حراسة المرمى
وفي حين غاب النجوم المخضرمون عن التشكيلة، تلقى جوان غارسيا لاعب برشلونة دعوة مفاجئة للانضمام، مما رفع عدد حراس المرمى إلى أربعة لاعبين. ورفض دي لا فوينتي الادعاءات التي تقول إن هذا الأمر قد يزعزع ثقة الأسماء الراسخة مثل أوناي سيمون وديفيد رايا، مؤكدًا أن ضم غارسيا كان خطوة تكتيكية في إطار دورة البطولة الطويلة الأمد.
وأضاف: "القواعد وضعت لكي يتم خرقها. إنه حارس مرمى رائع، ولم نكتشف ذلك للتو؛ فهو لاعب دولي تحت 21 عاماً منذ خمس سنوات. يمكنه المساهمة في ديناميكية إيجابية للفريق، وأخلاقيات عمل قوية، وعمل جماعي، والقدرة على تحفيز الآخرين... اليوم شعرنا أن الوقت مناسب لانضمامه إلينا. أفضل خبر هو أن لدينا الكثير من اللاعبين للاختيار من بينهم.
"لا أفهم ذلك. إنها أخبار رائعة أننا نواجه صعوبة في اختيار اللاعبين. لا جدال في ذلك؛ أنتم جميعاً من يخلقون ذلك. لا ضغط على الإطلاق، ونحن نستقدم ما نحتاج إلى استقدامه. سنكون دائمًا محترفين وصادقين. يقولون: "يا لها من مشكلة تواجه دي لا فوينتي الآن، حيث يتعين عليه استدعاء جوان غارسيا"... هل يمكن لأحد أن يصدق أنني كنت سأكون سعيدًا بإصابة جوان غارسيا، كما يقول البعض؟ لم أكن أكثر شجاعة لجلب ثلاثة أو أربعة لاعبين؛ لقد جلبناهم لأن ذلك كان الشيء الأنسب الذي يمكننا فعله."
خيبة أمل في المباراة النهائية والاستعدادات لكأس العالم
كانت إسبانيا تأمل في اختبار قدراتها أمام الأرجنتين في مباراة "الفيناليسيما" التي أُلغيت الآن، وهي مباراة اعتبرها دي لا فوينتي تحضيرًا حيويًا للموسم الصيفي. ومع غياب لاعبين أساسيين مثل نيكو ويليامز حاليًا، والشكوك حول جاهزية فابيان رويز وميكيل ميرينو بدنيًّا، اكتسبت هذه المباريات الودية الأخيرة في شهر مارس أهمية أكبر بالنسبة لأبطال أوروبا.
وفيما يتعلق بالفرصة الضائعة أمام بطل العالم، قال دي لا فوينتي: "كانت "فيناليسيما" مباراة للفوز بلقب، لكننا كنا نتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك، ونستعد لكأس العالم. صحيح أننا أردنا خوضها والفوز بها حتى نتمكن من الاستمتاع بها مع اللاعبين. لم نجتمع معاً منذ نوفمبر، وكانت هذه الفترة مهمة جداً بالنسبة لنا، لاستعادة لياقتنا، ومشاهدة اللاعبين الجدد".
