أبعد نفسه عن جدل ريال مدريد.. فليك: ألم تتعلموا بعد؟!

رفض فليك، المدير الفني لبرشلونة، بشكل قاطع التعليق على حالة الإحباط الداخلي التي تسود ريال مدريد حاليًا، بعد البيان الناري الذي أصدره النادي منتقدًا "التحكيم الكارثي" والبطاقات الحمراء التي لم تُحتسب في مباراة الديربي التي خسرها أمام أتلتيكو مدريد. وبدلًا من الدخول في حرب التصريحات بين الأندية التي غالبًا ما تتصدر عناوين الأخبار في الليجا، اختار فليك الحفاظ على مسافة مهنية.

وينبع الجدل من سلسلة من اللحظات المثيرة خلال خسارة ريال مدريد 2-1 أمام أتلتيكو مدريد قبل فترة التوقف الدولي، وأبرزها الدهس الخطير من كريستيان روميرو على رُكبة جود بيلينجهام، والتدخل المتهور من كانج إن لي على فيدي فالفيردي، وهي حالات يرى ريال مدريد أنها كانت تستحق بطاقات حمراء مباشرة.

وقال فليك: "آمل أن تتعلموا يومًا ما أنني لا أجيب أبدًا على أسئلة تتعلق بفرق أخرى. نحن على وشك مواجهة جلطة سراي. دعونا نحترم غلطة سراي، فالملعب رائع، والأجواء…"، وفقًا لما نقلته موندو ديبورتيفو.