AFP
ترجمه
أبعد نفسه عن جدل ريال مدريد.. فليك: ألم تتعلموا بعد؟!
فليك يبقي تركيزه على رحلة إسطنبول
رفض فليك، المدير الفني لبرشلونة، بشكل قاطع التعليق على حالة الإحباط الداخلي التي تسود ريال مدريد حاليًا، بعد البيان الناري الذي أصدره النادي منتقدًا "التحكيم الكارثي" والبطاقات الحمراء التي لم تُحتسب في مباراة الديربي التي خسرها أمام أتلتيكو مدريد. وبدلًا من الدخول في حرب التصريحات بين الأندية التي غالبًا ما تتصدر عناوين الأخبار في الليجا، اختار فليك الحفاظ على مسافة مهنية.
وينبع الجدل من سلسلة من اللحظات المثيرة خلال خسارة ريال مدريد 2-1 أمام أتلتيكو مدريد قبل فترة التوقف الدولي، وأبرزها الدهس الخطير من كريستيان روميرو على رُكبة جود بيلينجهام، والتدخل المتهور من كانج إن لي على فيدي فالفيردي، وهي حالات يرى ريال مدريد أنها كانت تستحق بطاقات حمراء مباشرة.
وقال فليك: "آمل أن تتعلموا يومًا ما أنني لا أجيب أبدًا على أسئلة تتعلق بفرق أخرى. نحن على وشك مواجهة جلطة سراي. دعونا نحترم غلطة سراي، فالملعب رائع، والأجواء…"، وفقًا لما نقلته موندو ديبورتيفو.
- Getty Images Sport
إبعاد شبح مشتتات الكلاسيكو
كما حاولت وسائل الإعلام جذب المدير الفني السابق لبايرن ميونخ إلى الحديث عن الكلاسيكو المقبل المقرر في 25 أكتوبر. وتحديدًا، كان الصحافيون متلهفين لمعرفة موقف فليك من جاهزية فينيسيوس جونيور الذي كان شخصية محورية في الجدل الذي أحاط بريال مدريد مؤخرًا، بعد أن تلقى بطاقة حمراء مباشرة مثيرة وأُلغي له هدف بسبب شدّه شعر ناثان ساليبا بعيدًا عن الكرة، خلال الفوز الصعب 1-0 على فياريال.
لكن فليك لم يكن في وارد تقديم تحليل تكتيكي أو ردّ عاطفي بشأن نجم فريق منافسيه، إذ أنهى سريعًا هذا الخط من الأسئلة بردّ حادّ وساخر أوضح عدم اهتمامه بالتوقعات البعيدة المدى في ظل وجود مباراة على الأبواب. وقال: «يمكنكم سؤالي عن ذلك بعد أسبوعين»، ليضع بذلك حدًّا لأي تكهنات إضافية حول مواجهة سانتياجو برنابيو في الوقت الحالي.
الاستعداد للعملاق التركي
وصل برشلونة إلى إسطنبول بقائمة مكونة من 22 لاعبًا، آملًا في تحقيق نتيجة حيوية في واحدة من أكثر الأجواء رهبة في عالم كرة القدم.رافينيا وفرينكي دي يونج لن يكونا في تركيا، كما يغيب أندرياس كريستنسن وروني باردغجي للإصابة. وعلى الرغم من غياب بعض الأسماء المهمة بسبب الإصابات، يبدو أن الأجواء داخل المعسكر تتسم بالتركيز.
يدخل برشلونة هذه المواجهة ساعيًا إلى تعزيز بدايته القوية في مشواره بدوري أبطال أوروبا، بعد أن افتتح رحلته الأوروبية بفوز عريض بنتيجة 5-1 على فينوورد. في المقابل، يتطلع جلطة سراي إلى التعويض بعد مباراة افتتاحية صعبة خسرها بنتيجة 3-1 أمام سبورتينج لشبونة.
- Getty Images Sport
جدول مباريات شاق ينتظر فريق فليك
يحظى برشلونة ببداية مذهلة للموسم، حيث يحافظ على سجل مثالي في الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة من مبارياته الثماني الأولى، في حين يحتل ريال مدريد حالياً المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
وبعد مواجهة جلطة سراي، يحل برشلونة ضيفاً على ريال بيتيس يوم السبت في الدوري الإسباني، قبل أن يتوجه إلى باريس لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر، ثم استضافة ريال مدريد في الكلاسيكو.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا