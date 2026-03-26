أبدى مهاجم توتنهام راندال كولو مواني موافقته بالفعل على الانتقال إلى نادٍ آخر، على الرغم من انخراطه في صراع تجنب الهبوط
كولو مواني يتطلع للعودة إلى تورينو
لم يفقد كولو مواني أبدًا الأمل في العودة بشكل دائم إلى يوفنتوس بعد فترة إعارته الناجحة في تورينو خلال موسم 2024-2025. وعلى الرغم من الفترة المحبطة التي قضاها في لندن، أوضح المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا للنادي الإيطالي أنه مستعد للعب في صفوفه مرة أخرى، وفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».
يمر الفرنسي حاليًا بموسم صعب مع توتنهام، حيث سجل خمسة أهداف فقط في الوقت الذي يكافح فيه النادي للحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز. ومع ذلك، فقد فتح معسكره الباب بالفعل أمام رحيله في الصيف، حيث قرر اللاعب عدم البقاء في توتنهام بغض النظر عما إذا كان النادي سيتجنب الهبوط أم لا. إنه يبحث عن الاستقرار الذي شعر به في إيطاليا، حيث سجل سابقًا 10 أهداف وأصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير.
باريس سان جيرمان يطالب بخروجه بشكل نهائي
باريس سان جيرمان مستعد للتخلي نهائياً عن المهاجم الذي تعاقد معه مقابل ما يقارب 90 مليون يورو في عام 2023. وقد أبلغ بطل الدوري الفرنسي وكلاء اللاعب بأنه لن يوافق بعد الآن على أي انتقالات مؤقتة. هذا الصيف، يرغب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس في إتمام رحيله من خلال بيع نهائي أو صفقة تبادل.
توترت العلاقات بين باريس ويوفنتو بشدة الصيف الماضي عندما شعر باريس سان جيرمان بالإحباط من مدير النادي الإيطالي داميان كومولي لقيامه بتغيير شروط صفقة متفق عليها مسبقًا في أواخر فترة الانتقالات. أدى هذا الانهيار إلى انتقال كولو مواني في اللحظة الأخيرة إلى توتنهام، ولكن مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية الجديدة، يبدو أن الطرفين مستعدان لحل خلافاتهما للتوصل إلى حل مفيد للطرفين.
رؤية سباليتي للهجوم
في حين يتوق كولو مواني للعودة إلى يوفنتوس، فإن المدرب لوتشيانو سباليتي حريص بنفس القدر على الترحيب بعودته. يعود إعجاب سباليتي بلاعب أينتراخت فرانكفورت السابق إلى الفترة التي قضاها في تدريب نابولي، وهو يعتقد أن تنوع مهارات اللاعب الفرنسي يتناسب تمامًا مع نظامه التكتيكي. وتشير التقارير إلى أن المدرب الإيطالي يخطط لتشكيل ثنائي هجومي يضم كولو مواني ودوسان فلاهوفيتش.
صفقة تبادل جوناثان ديفيد
أحد العوامل المحتملة في هذه الصفقة هو مستقبل جوناثان ديفيد. فكامبوس معجب منذ فترة طويلة باللاعب الدولي الكندي، الذي اكتشفه في الأصل خلال الفترة التي قضياها معًا في ليل. ويشير التقرير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل، تنتقل بموجبها ديفيد إلى باريس سان جيرمان بينما يعود كولو مواني بشكل نهائي إلى يوفنتوس.
ومن شأن هذه الخطوة أن تلبي رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم جديد، مع توفير ميزة مالية كبيرة ليوفنتوس. وبما أن ديفيد تم التعاقد معه كلاعب حر، فإن صفقة تبادل تقدر قيمتها بنحو 40 مليون يورو ستشكل مكسباً رأسمالياً كبيراً ليوفنتوس. ورغم أن مجلس الإدارة لا يزال لديه بعض التحفظات بشأن السماح لديفيد بالرحيل بعد موسم واحد فقط، فإن فرصة استعادة لاعب أثبت كفاءته مثل كولو مواني قد تقنعه بقبول الصفقة.