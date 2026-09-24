"في أنفيلد عرفت طريق نوادي التعري والحانات" .. أندي كارول يعترف: أُجبرت على الانتقال إلى ليفربول!

أصبح آندي كارول أغلى لاعب كرة قدم بريطاني عندما تعاقد معه نادي ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في يناير 2011. ومع ذلك، وفقًا لما أوردته صحيفة «ديلي ميل»، يكشف المهاجم في كتابه الجديد «Owning It» أنه لم يرغب أبدًا في مغادرة نادي نيوكاسل يونايتد.

ويزعم كارول أن النادي الذي نشأ فيه أجبره على ذلك، لضمان احتفاظ النادي بجزء كبير من رسوم انتقاله. وأوضح كارول: «كان نيوكاسل يمسك بزمام الأمور، وعلمت لاحقًا أن تقديمي لطلب الانتقال كان يعني أن نيوكاسل سيحتفظ بـ 10% من رسوم الانتقال البالغة 35 مليون جنيه إسترليني، والتي كانت ستذهب إليّ لولا ذلك».