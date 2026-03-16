AFP
آمال إيران في كأس العالم لم تنتهِ بعد، حيث يؤكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الانسحاب مجرد كلام في خضم الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل
مشاركة إيران في كأس العالم محل شك وسط تصاعد التوترات
تلقي التوترات في الشرق الأوسط بظلالها على استعدادات إيران لكأس العالم. فمنذ بدء الضربات الإسرائيلية-الأمريكية على الأراضي الإيرانية في 28 فبراير، أصبح وضع المنتخب الوطني في البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا موضع تدقيق شديد. ورغم أن إيران كانت من أوائل الدول التي ضمنت تأهلها، إلا أن استعداداتها تعرضت لعراقيل، كان أبرزها غياب الفريق عن اجتماع تحضيري إلزامي للفيفا في أتلانتا الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات حول احتمال انسحابه.
وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أشار في البداية إلى تلقي تأكيدات من واشنطن بشأن سلامة الفريق. لكن الإدارة الأمريكية أشارت منذ ذلك الحين إلى أن استضافة الرياضيين الإيرانيين في لوس أنجلوس وسياتل قد تشكل "مخاطر أمنية كبيرة"، مما يجعل مشاركة إيران غير مؤكدة مع اقتراب موعد البطولة.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد وضع إيران فيما يتعلق بالمشاركة
"إنهم أعضاء في الاتحاد. نريدهم أن يلعبوا. وبحسب ما نعلم، فإن إيران ستشارك في البطولة"، صرح جون، معبراً عن موقفه الحازم في هذا الشأن. وأقرّ بالتوترات الشديدة المحيطة بالوضع، لكنه أكد أن القرار يعود إلى الاتحاد الوطني، مضيفاً: "إنها لحظة عاطفية للغاية، والجميع يتحدثون كثيرًا. وفي نهاية المطاف، فإن الاتحاد (الإيراني لكرة القدم) هو الذي يجب أن يقرر ما إذا كانوا سيلعبون أم لا، وحتى اليوم، أبلغنا الاتحاد... أنهم سيشاركون في كأس العالم".
تحذيرات ترامب الأمنية تثير الجدل
بلغت حالة عدم اليقين ذروتها عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن «حياة وسلامة» اللاعبين الإيرانيين. وألمح ترامب إلى أن مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة قد تكون غير ملائمة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، رغم أنه أشار في نفس الوقت، وبشكل متناقض، إلى أنهم مرحب بهم. وقد اتسم موقفه من هذه القضية بالتناقض، حيث ادعى في إحدى المرات أنه «لا يهمه حقاً» ما إذا كان المنتخب سيشارك أم لا.
ورداً على هذه التحذيرات، لجأ المنتخب الإيراني إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد حقه في المنافسة، معلناً أنه "لا يمكن لأحد" استبعاده من هذا الحدث العالمي. وتحتل إيران المرتبة العشرين عالمياً، وهي قوة لا يستهان بها في كرة القدم الآسيوية، وستسعى إلى إحداث تأثير في مجموعتها التي تضم نيوزيلندا وبلجيكا ومصر. ويظل اللاعبون مركزين على الملعب، على الرغم من الضجة الصادرة عن البيت الأبيض.
طهران تطالب بتدخل الفيفا
لم تأخذ الحكومة الإيرانية التحذيرات الأمنية على محمل الاستخفاف، حيث دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل باغائي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى التصدي للخطاب الصادر من الولايات المتحدة. وترى طهران أنه إذا لم تتمكن الدولة المضيفة من ضمان سلامة جميع المشاركين، فإن ذلك يثير تساؤلات حول قدرتها على استضافة الحدث أصلاً.
وقال باغائي: "الفيفا هي الجهة المنظمة لكأس العالم. وعندما تصدر تحذيرات على أعلى المستويات بشأن عدم أمان البيئة المحيطة للاعبي كرة القدم الإيرانيين، فإن هذا يشير إلى أن الدولة المضيفة تفتقر على ما يبدو إلى القدرة والإمكانية على توفير الأمن لحدث رياضي بهذه الأهمية". وعلى الرغم من أن رئيس الفيفا إنفانتينو أشار إلى أنه تلقى تأكيدات بشأن الترحيب بإيران، إلا أن الهيئة العالمية ظلت صامتة إلى حد كبير خلال هذه الحرب الكلامية الأخيرة.
وكان وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي قد أشار سابقاً للتلفزيون الحكومي إلى أن الظروف الحالية تجعل المشاركة "مستحيلة"، لكن لم يتم تأكيد الانسحاب. لم يرفض أي فريق خلال الـ75 عاماً الماضية مكاناً في تصفيات كأس العالم حصل عليه على أرض الملعب. وبالنسبة لدولة تشارك في البطولة للمرة الرابعة على التوالي، فإن الرهانات الرياضية لا تقل أهمية عن الرهانات السياسية.
