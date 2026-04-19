قد تكون نتائج المدرب المؤقت مضللة. ومانشستر يونايتد يدرك ذلك أكثر من غيره. فمن السهل أن تنجذب إلى لاعب كان محبوباً لدى الجماهير خلال فترة «شهر العسل».

ومع ذلك، في حين أن هناك شكوكاً مشروعة حول ما إذا كان مايكل كاريك هو حقاً الرجل المناسب لأصعب دور في كرة القدم، فإن ما يمكننا قوله هو أن أداءه في هذه المهمة لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك.

لقد حصد نقاطاً أكثر من أي مدرب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه المنصب في 13 يناير. ونتيجة لذلك، أصبح يونايتد الآن على بعد خطوات قليلة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا - وهو أمر بدا وكأنه حلم بعيد المنال لفريق كان يعاني تحت قيادة روبن أموريم خلال النصف الأول من الموسم.

لكن كاريك غرس الوضوح والتماسك والشخصية في الفريق. تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي السابق لأول انتكاسة خطيرة له ليلة الاثنين، حيث خسر مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليدز يونايتد، لكن رد الفعل في ستامفورد بريدج كان رائعًا للغاية.

كان كاريك يعلم أنه سيضطر للسفر إلى لندن بدون الثنائي الموقوف ليزاندرو مارتينيز وهاري ماجواير، بالإضافة إلى الغائب منذ فترة طويلة ماتيس دي ليخت، لكنه اضطر أيضًا إلى ترك ليني يورو في المنزل بسبب الإصابة.

على الرغم من فقدان قلب دفاعه، تمكن كاريك من تحقيق فوز حيوي - وأول شباك نظيفة في خمس مباريات - مع لاعب الـ 19 عامًا أيدن هيفن الذي لعب جنبًا إلى جنب مع الظهير نوسير مازراوي.

وقال كاريك لـ TNT Sports بعد المباراة: "كان هناك الكثير من العمل الذي كان يجب القيام به خلال اليوم الأخير أو نحو ذلك من حيث إعداد الفريق بخط دفاع رباعي جديد". "أعتقد أن دخول آيدن هيفن ونوسير مازراوي كان مذهلاً، خاصةً أن آيدن صغير السن جداً ونوسير لم يلعب حقاً في مركز قلب الدفاع ضمن خط دفاع رباعي. يجب أن أُشيد بالطاقم الفني كثيراً لإعداد اللاعبين لذلك".

يستحق كاريك نصيبه العادل من الثناء أيضًا، لأنه حتى مع أخذ "تأثير المدرب الجديد" في الاعتبار، فإن تولي قيادة فريق في منتصف الموسم ليس بالأمر السهل أبدًا...