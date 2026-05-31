"آرسنال وباريس لم يستحقا الفوز" .. تصريح غريب من إنريكي عقب تحقيق دوري أبطال أوروبا

على الرغم من الاحتفالات التي أحاطت بفوز باريس سان جيرمان بلقبين أوروبيين متتاليين، سارع لويس إنريكي إلى الإشارة إلى الفارق الضئيل الذي فصل بين الفريقين في ملعب بوسكاس أرينا.

وشاهد المدرب الإسباني مدافع آرسنال جابرييل وهو يضيع ركلة الجزاء الحاسمة فوق العارضة، لكنه رفض القول بأن فريقه تفوق على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المباراة.

وفي تعليقه على طبيعة المباراة، قال مدرب باريس سان جيرمان للصحفيين: "ركلات الترجيح؟ لقد اتبعنا الطريقة المعتادة في تحديد من سيقوم بتنفيذ الركلات. اختاروا فيما بينهم من هو الأكثر نشاطاً لتنفيذ الركلة. شاهدت ركلات الترجيح بهدوء. كانت مباراة صعبة للغاية، مليئة بالمعاناة. لم يستحق أي من الفريقين الفوز في هذه المباراة. لكن إذا قمت بتحليل الموسم، فإننا نستحق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية".