يمكنكم الشرب من الزجاجة الآن .. آرسنال إلى نهائي دوري الأبطال والسر في المنقذ ساكا و"المحارب" الذي لم يعد أضحوكة!

قبل الحديث عن موقعة آرسنال وأتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، والتي انتهت بتفوق المدفعجية 1/0 بهدف بوكايو ساكا، دعونا نعود إلى تاريخ 11 أبريل الماضي.

هذا اليوم الذي انغلقت فيه جميع الأبواب أمام آرسنال ومشجعيه والمدرب ميكيل أرتيتا، بالهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام بورنموث، بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليطارد شبح الفشل المدفعجية من جديد وسط أفراح جماهير مانشستر سيتي.

وبالحديث عن سيتي، هل تتذكرون ما حدث في اليوم التالي؟ الفريق فاز على تشيلسي بثلاثية نظيفة، لنشاهد أحد المشجعين وهو يتنمر على آرسنال من جديد، وهو يشرب من زجاجة كإسقاط على مصلطح "Bottlers" المعروف!

بعد كل هذه الأجواء الكئيبة، تغير كل شيء مساء الإثنين، في ملعب جوديسون بارك، الدوري يعود، لتنتقل الأفراح إلى ملعب الإمارات، إيفرتون يتعادل مع مانشستر سيتي 3/3، والآن آرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 على أتلتيكو بهدف من بوكايو ساكا، ليتوجه إلى بودابست منتظرًا الفائز من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

نعم .. الفشلة الذين تعرضوا للهجوم على مدار الموسم أصبحوا أقرب من سيتي للفوز بالبريميرليج بشرط الفوز في آخر 3 مباريات، والآن هم على بعد خطوة من الفوز بالأبطال للمرة الأولى في تاريخهم، كيف حدث ذلك؟ دعنا نخبرك ببعض التفاصيل!