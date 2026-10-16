"شظية مكان رأسي" .. نجم آرسنال ميرينو يروي كواليس نجاته من الموت في الهجوم الإرهابي على حافلة دورتموند

كان نجم آرسنال الحالي موهبة شابة في صفوف دورتموند عندما استُهدفت حافلة الفريق بهجوم بعبوة ناسفة قبل مواجهة موناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي حين تُرك العالم الكروي في حالة من الصدمة بعد أنباء الانفجار، كشف ميرينو الآن أنه يشعر بأن قوة عليا كانت تحميه خلال الحادثة. واعترف بأنه كان محظوظًا بشكل لا يُصدَّق للنجاة من الانفجار دون إصابات جسدية، خصوصًا بالنظر إلى المكان الذي كان يجلس فيه عادةً في الحافلة.

وقال ميرينو، الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت، لـذا بلايرز تريبيون، وفقًا لما نقلته ديلي ميل: «أعتقد أن هناك مَلَاكًا يحرسني. أنا في الحقيقة محظوظ لأنني على قيد الحياة من الأساس».

وتحدّث الدولي الإسباني بالتفصيل عن اللحظات التي تلت الانفجار مباشرة، والذي تسبب في إصابات خطيرة لزميله مارك بارترا وترك بقية أفراد الفريق في حالة صدمة مطلقة وهم يحاولون استيعاب ما يجري من أحداث مرعبة على جانب الطريق. وفي استعادته لتلك اللحظات المؤلمة، قال ميرينو: «كان هناك صوت يصمّ الآذان، ثم أتذكر أن الحافلة كادت أن تنقلب. نظرت إلى الخلف فرأيت دمًا على الأرض. دخان وصراخ. أتذكر أنني كنت في المستشفى في وقت لاحق من تلك الليلة، في انتظار مارك بارترا الذي كان معصمه مصابًا بجرح بالغ».