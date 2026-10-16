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Donny Afroni
ترجمه

"شظية مكان رأسي" .. نجم آرسنال ميرينو يروي كواليس نجاته من الموت في الهجوم الإرهابي على حافلة دورتموند

دوري أبطال أوروبا
ميكيل ميرينو
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
بوروسيا دورتموند
الدوري الألماني

واقعة حدثت قبل عشرة أعوام تقريبًا قبل لقاء بوروسيا دورتموند وموناكو بدوري الأبطال

كشف لاعب وسط آرسنال ميكيل ميرينو عن تفاصيل نجاته الأعجوبة من حادثة تفجير حافلة بوروسيا دورتموند عام 2017، موضحًا كيف أن تغييرًا بسيطًا في روتينه اليومي أنقذه من مأساة محتملة.

كان الإسباني في العشرين من عمره فقط عندما انفجرت ثلاث قنابل أنبوبية قرب حافلة الفريق أثناء توجهها إلى مباراة أوروبية كبيرة.

  • لقاء مع الموت في دورتموند

    كان نجم آرسنال الحالي موهبة شابة في صفوف دورتموند عندما استُهدفت حافلة الفريق بهجوم بعبوة ناسفة قبل مواجهة موناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي حين تُرك العالم الكروي في حالة من الصدمة بعد أنباء الانفجار، كشف ميرينو الآن أنه يشعر بأن قوة عليا كانت تحميه خلال الحادثة. واعترف بأنه كان محظوظًا بشكل لا يُصدَّق للنجاة من الانفجار دون إصابات جسدية، خصوصًا بالنظر إلى المكان الذي كان يجلس فيه عادةً في الحافلة.

    وقال ميرينو، الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت، لـذا بلايرز تريبيون، وفقًا لما نقلته ديلي ميل: «أعتقد أن هناك مَلَاكًا يحرسني. أنا في الحقيقة محظوظ لأنني على قيد الحياة من الأساس».

    وتحدّث الدولي الإسباني بالتفصيل عن اللحظات التي تلت الانفجار مباشرة، والذي تسبب في إصابات خطيرة لزميله مارك بارترا وترك بقية أفراد الفريق في حالة صدمة مطلقة وهم يحاولون استيعاب ما يجري من أحداث مرعبة على جانب الطريق. وفي استعادته لتلك اللحظات المؤلمة، قال ميرينو: «كان هناك صوت يصمّ الآذان، ثم أتذكر أن الحافلة كادت أن تنقلب. نظرت إلى الخلف فرأيت دمًا على الأرض. دخان وصراخ. أتذكر أنني كنت في المستشفى في وقت لاحق من تلك الليلة، في انتظار مارك بارترا الذي كان معصمه مصابًا بجرح بالغ».

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-DORTMUNDAFP

    تعديل المقعد الذي أنقذ حياة

    الجانب الأكثر إثارة للقلق في شهادة ميرينو يتعلق باختياره لمكان الجلوس في يوم الهجوم. ففي الظروف العادية، كان لاعب الوسط سيجلس تماماً في مسار الشظايا المتطايرة التي أحدثت أضراراً كبيرة في المقصورة الداخلية للحافلة. لكن شعوراً بسيطاً بعدم الراحة الجسدية دفعه إلى الانتقال بعيداً عن مقعده المعتاد قبل دقائق قليلة من تفعيل المنفّذ للقنابل.

    وأوضح لاعب آرسنال وهو يصف نجاته بأعجوبة من المسامير المعدنية التي كانت محشوّة داخل العبوات: "في اليوم التالي، أخبرني أحدهم أن قطعة كبيرة من الشظايا انغرست في مسند رأس المقعد المجاور لمارك. مقعدي المعتاد. في ذلك اليوم كان المقعد فارغاً. كانت ساقاي تشعران ببعض التشنج، والمقاعد في المقدمة قابلة للإمالة. لذلك جلست هناك في الأمام بدلاً من ذلك، وربما أنقذ هذا حياتي. لذا نعم، لدي هذا الاعتقاد بأن الأمور تحدث لسبب ما".

  • العدالة للهجوم المستهدف

    أدّى التحقيق في عملية التفجير في النهاية إلى وصول السلطات إلى سيرجي فينرجولد، الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا وقت وقوع الجريمة. وجرى في وقت لاحق توجيه 28 تهمة بمحاولة القتل إلى فينرجولد، وصدر بحقه حكم بالسجن 14 عامًا على أفعاله. وخلال الإجراءات القانونية، زعم مرتكب الجريمة أنه لم يكن ينوي قتل اللاعبين، بل كان يحاول تحقيق أرباح من هبوط سعر سهم النادي بعد الهجوم.

    وكانت الأجهزة المستخدمة قنابل أنبوبية متطورة مخبّأة داخل الشجيرات على طول الطريق المؤدي إلى ملعب فيستفالن. وكانت محشوّة بمسامير معدنية صُمّمت لإحداث أكبر قدر من الأضرار، ويبلغ مدى تأثيرها الفعّال نحو 100 متر. ويبقى نجاة الفريق من دون خسائر في الأرواح شاهدًا على الحظ الذي يتحدث عنه ميرينو، وإن ظلّت الجروح الجسدية والنفسية ملازمة لمن عاشوا تلك الأمسية المرعبة.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-DORTMUNDAFP

    قرار مثير للجدل باللعب

    من أكثر جوانب الحادثة إثارة للجدل كان إصرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إقامة المباراة في اليوم التالي. وقد قوبل هذا القرار بانتقادات حادة من المدرب آنذاك توماس توخيل، الذي رأى أن لاعبيه لم يكونوا في حالة تسمح لهم بالمنافسة بعد وقت قصير من تجربة كانت تهدد حياتهم. ورأى المدرب الألماني أن الجهة المنظمة أظهرت افتقارًا إلى التعاطف مع أفراد الفريق الذين تعرضوا لصدمة نفسية وأُجبروا على العودة إلى أرض الملعب.

    وقال توخيل في ذلك الوقت: «تم إبلاغنا برسالة نصية بأن يويفا يتخذ هذا القرار. قرار يُتخذ في سويسرا ويخصنا بشكل مباشر. لن ننسى ذلك. إنه شعور سيئ للغاية. هناك إحساس بالعجز. ما نفكر فيه لم يهتم به أحد. لم يُسألنا عن لعب المباراة. كل شخص لديه طريقته الخاصة في التعامل مع الأحداث. كان بإمكان اللاعبين اختيار عدم اللعب، لكن لا أحد اختار هذا الخيار».

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