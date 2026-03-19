آرسنال مرشح لتحقيق إنجاز مذهل بالفوز بأربعة ألقاب تحت قيادة ميكيل أرتيتا... بشرط واحد
مسعى أرسنال لتحقيق رباعية غير مسبوقة
يعتقد شيرر أنه إذا تمكن فريق ميكيل أرتيتا من حصد أول لقب متاح هذا الأسبوع، فإن حلم الفوز بأربعة ألقاب كبرى — وهو إنجاز لم يسبق تحقيقه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية — سيصبح احتمالاً واقعياً. يتصدر أرسنال حالياً الدوري الإنجليزي بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، ويقترب من لقبه الأول منذ عام 2004. علاوة على ذلك، وصل الغانرز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة سبورتنج لشبونة، ولا يزال في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه ساوثهامبتون في ربع النهائي.
وفي حديثه عن أهمية هذه المناسبة، قال شيرر لموقع Betfair: "إذا فاز أرسنال بكأس كاراباو، فإن الفوز بالرباعية سيصبح أمراً وارداً حقاً. وهذا "إذا" كبير لأنها مباراة ضخمة، مباراة ضخمة لكلا الناديين لأنها ربما تكون الفرصة الأخيرة لمانشستر سيتي للفوز بلقب. إنها مباراة ضخمة لكلا الناديين، لكن نعم، إذا فاز أرسنال بهذه المباراة، فستشتد الأحاديث حول الفوز بأربعة ألقاب، وهو ما لم يحدث من قبل بالتأكيد."
- Getty Images Sport
الفرصة الأخيرة لمانشستر سيتي للفوز بلقب
الضغط شديد بنفس القدر على الجانب الأزرق في مانشستر. يسعى جوارديولا جاهدًا لتجنب موسم آخر مخيب للآمال بعد أن اكتفى فريقه بالفوز بكأس درع الاتحاد الإنجليزي للمجتمع فقط في الموسم الماضي، مما يجعل هذا اللقب ضرورة حيوية. وبالمثل، يستهدف ميكيل أرتيتا الفوز بلقبه الرابع مع أرسنال والأول له منذ كأس درع الاتحاد الإنجليزي للمجتمع عام 2023. مع تداول الشائعات بأن هذا قد يكون الموسم الأخير لغوارديولا في ملعب الاتحاد، تحولت كأس كاراباو إلى معركة ذات رهانات عالية لكلا المدربين. سلط شيرر الضوء على ثقل التوقعات، قائلاً: "هناك ضغط على كلا الناديين ولأسباب مختلفة. الحديث عن أن هذا هو الموسم الأخير لبيب. مانشستر سيتي لم يقترب أبداً مما كان عليه في الماضي من حيث دفاعه."
نقاط الضعف الدفاعية في ملعب الاتحاد
سيكون أحد العوامل الرئيسية في هذه المباراة النهائية هو الضعف غير المعتاد الذي يعاني منه خط دفاع مانشستر سيتي. وأشار شيرر إلى أن حامل اللقب يفتقر إلى الصلابة المعهودة، وهي نقطة ضعف ظهرت جلية خلال خروجه الأخير من البطولة الأوروبية. وقد خرج مانشستر سيتي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، بعد خسارته 3-0 في ملعب البرنابيو، قبل أن يتعرض لهزيمة 2-1 على أرضه في مباراة الإياب. وفي معرض تعليقه على المستوى الحالي للفريق، أوضح شيرر قائلاً: "لقد أهدروا الكثير من الفرص، وهو ما تجلى بوضوح في المباراة التي خاضوها الليلة الماضية ضد ريال مدريد".
- Getty Images Sport
يوم أحد حافل بالأحداث في ويمبلي
مع استعداد الفريقين للخروج إلى ملعب ويمبلي، من المتوقع أن تكون الأجواء مشحونة. ويتوقع شيرر أن تكون المباراة "حامية الوطيس" في مواجهة تحمل وزنًا عاطفيًا كبيرًا لكل من مشجعي الفريقين. وفيما يتطلع إلى هذه المباراة المثيرة، اختتم قائلاً: "ستكون مباراة مشحونة للغاية. وستكون هناك الكثير من الإثارة. وستكون هناك بعض الحدة في المباراة أيضًا لأسباب واضحة. لكنني أتطلع حقًا إلى المباراة. من المفترض أن يكون يوم الأحد رائعًا مع انطلاق مباراة نيوكاسل مبكرًا ثم نهائي الكأس أيضًا. لذا نعم، سيكون الأمر مذهلاً."
