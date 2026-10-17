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علي سمير

القناع الذي أسقطه أوزيل عن آرسنال .. مؤسسة تطرد موظفيها وتفصل داعم فلسطين تحت شعار "المال قبل الإنسانية"!

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مقالات القراء
آرسنال
نوتنجهام فوريست ضد آرسنال
نوتنجهام فوريست
الدوري الإنجليزي الممتاز
ميكيل آرتيتا
أرسين وينغر
مسعود أوزيل

المبادىء لم يعد لها مكانًا في كرة القدم

"ما يهمني ليس الفوز فقط، بل التأثير في حياة الناس" .. هذه كانت المبادئ التي أرساها أرسين فينجر في نادي آرسنال الإنجليزي قبل رحيله عن شمال لندن في 2018، ويبدو أنها تلاشت فور مغادرته لملعب الإمارات.

النادي الذي عرفه الجميع بعبارة "class is permanent form is temporary" تحول إلى أحد أسوأ المؤسسات سمعة في كرة القدم العالمية من حيث الجوانب الإنسانية وكل ما يحدث خارج المستطيل الأخضر.

مفاجأة صادمة "ليست حقًا"، آرسنال يستعد لطرد 60 موظفًا من عدة أقسام مختلفة داخل النادي، ضمن حركة إعادة هيكلة واسعة، حيث قام ريتشارد جارليك، الرئيس التنفيذي للمدفعجية بإبلاغ المعنيين بهذا الأمر، بهدف خفض 7% من إجمالي القوة العاملة.

الموقف ليس الأول من نوعه، النادي فعل ذلك في أغسطس 2020 خلال جائحة كورونا، ووقتها كان المبرر منطقيًا، بحجة تأثر خزينة المدفعجية من الكارثة التي ضربت العالم بأكمله، مما انعكس بالسلب على إيرادات البث التلفزيوني، كما أن الفريق لم يكن مشاركًا في دوري أبطال أوروبا.

ولكن أين العذر الآن؟ إدارة ستان كرونكي وابنه جوش .. تؤكد لنا أن المبادئ الإنسانية أصبحت جزءًا من الماضي مهما خرجت بمصطلحات "استهلاكية" عن الترابط والأجواء العائلية والمواقف الخيرية التي يفعلها الجميع!

  • Arteta Arsenal desktopGetty Images

    آرسنال يطرد وأرتيتا يُبرر

    لو حاولت البحث عن أعذار لآرسنال، عليك العودة إلى ما حدث خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عندما خرجت الأنباء من مصادر موثوقة، لتؤكد أن النادي سيفعل "كل شيء حرفيًا" للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، وأن المدير الرياضي أندريا بيرتا قام بتجهيز حزمة خيالية لجعل البرازيلي هو صاحب الصفقة الأضخم في تاريخ البريميرليج كراتب وقيمة مالية يحصل عليها ناديه ريال مدريد.

    اللاعب جدد عقده مع ريال، ولم يتعاقد آرسنال مع أحد، وحتى لو حاول القيام بخطوة للانتقالات في يناير القادم، فلن يتكلف نفس القيمة، إذن خزينة النادي بخير ولا توجد حاجة لهذه الخطوة الاستثنائية التعسفية.

    من الطبيعي أن تقوم أي مؤسسة بالتخلي عن بعض الموظفين كنوع من التجديد أو لجلب كفاءات أفضل، ولكن طرد 60 موظفًا ليس طبيعيًا، خاصة وأن آخر إيرادات لآرسنال عن موسم 2024/2025، وصلت إلى 691 مليون جنيه استرليني، وهي قيمة قياسية لم يسبق للنادي تحقيقها.

    تلك الأمور لم تحدث في حقبة أرسين فينجر، رغم المعاناة المالية وديون ملعب الإمارات والاضطرار لبيع النجوم، مصلحة الموظفين كانت في الحسبان بالنسبة للفرنسي الذي كان أكثر من مجرد مدرب ولديه سلطات غير عادية.

    وأما عن ميكيل أرتيتا، المدرب الحالي لآرسنال، الذي يجب إظهار كل الاحترام له على ما قدمه من طفرة فنية، لم يقف بجانب "الأشخاص العاديين" وقرر أن يكون "رجل الشركة والمؤسسة" الذي يدافع عن قراراتها المتعسفة.

    وقال الإسباني الذي جدد عقده مؤخرًا لمدة 4 سنوات ليتقاضى 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، في المؤتمر الصحفي لمباراة نوتنجهام فورست القادمة:"أولًا، هذا السؤال ليس من اختصاصي، النادي شرح الأمر، وقام بعدة تحليلات بهدف التطوير والتحسين المستمر".

    وأضاف:"لابد من اتخاذ بعض القرارات لوضع الأشخاص في أدوارهم المناسبة ولمواصلة الاستثمار، وذلك بهدف الوصول إلى النجاح الذي نريده، ومرة أخرى .. أنا لست الشخص المناسب للإجابة على هذا السؤال، وأتمنى أن يحترم الجميع ذلك".

    صدق أرتيتا. هو ليس الشخص المناسب، لأنه أراد خداع الجميع عن طريق : تبرير القرار المتعسف + محاولة إخلاء مسؤوليته، ليكون الناتج أن يظهر في صورة رجل المؤسسة المنافق الذي لا يمتلك الشجاعة لانتقاد قراراتها.

  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-ARSENALAFP

    أوزيل كشفهم قبل الجميع

    صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، يعتبر من أشهر وأفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص آرسنال على مدار تاريخه، من الناحية الفنية عانى الكثير من التخبطات ولم يتمتع بالاستمرارية الكافية .. ولكن فيما يتعلق بمواقفه الإنسانية فكان ثابتًا أكثر من الجميع.

    في ديسمبر 2019، قام أوزيل بنشر رسالة إنسانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن تعاطفه الواضح لمسلمي الإيجور في إقليم شينجيانج، وانتقد ممارسات الحكومة الصينية ضدهم وهاجم صمت بعض المسلمين في جميع أنحاء العالم على ما كان يحدث من اضطهاد عرقي.

    هل تضامن آرسنال معه؟ أبدًا .. الإدارة ردت سريعًا في بيان عبر منصة "ويبو" الصينية، لتؤكد أن تصريحات أوزيل تمثل رأيه الشخصي، بينما يرفض النادي إقحام اسمه في قضايا سياسية، رغم أنه فعل ذلك لاحقًا في مواقف أخرى!

    ودخل اللاعب في صدام جديد مع إدارة ناديه في 2020، عندما قرر آرسنال تقليص رواتب اللاعبين بنسبة 12.5%، مع التخلي عن 55 موظفًا، وهنا اعترض الألماني على تخفيض راتبه الذي كان يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

    النقطة هنا أن أوزيل رفض تخفيض راتبه قبل إعلان آرسنال عن خطة الاستغناء عن الموظفين، وقال لصحيفة "ذا أثلتيك" إنه لم يمانع مساعدة النادي، لكنه اعترض على سرعة اتخاذ القرار وعدم توافر المعلومات الكافية عن الأمر، مشيرًا إلى أنه لم يكن اللاعب الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف.

    واستمر الصراع في أكتوبر 2020، عندما قرر آرسنال التخلي عن الموظف "جيري كوي"، وهو الشخص الذي كان يؤدي دور تميمة النادي الشهيرة "جنرساورس"، وتم وضع اسمه ضمن العاملين المطرودين، بعدما قضى 27 عامًا في هذه المهمة.

    القرار أغضب عشاق آرسنال كثيرًا، وهنا تدخل أوزيل ونشر رسالة للإعلان عن استعداده لدفع راتب جيري كوي من راتبه الشخصي، وعرض تعويض النادي عن راتب جنرساورس بشكل كامل، حتى يعود لممارسة عمله وإضفاء روح البهجة على الجماهير في ملعب الإمارات.

    بعدها أعلن آرسنال عن عودة الموظف في نوفمبر 2020، دون ذكر أي شيء حول دور أوزيل في هذه الخطوة.

    المهم .. أوزيل تعرض لأسوأ معاملة ممكنة من إدارة آرسنال في هذه الحقبة، وتم إجباره على الرحيل في 2021، لأسباب فنية وأخرى تخص تصرفاته "الإنسانية" خارج الملعب، التي تتعارض مع إدارة كرونكي التي تضع المال فوق أي حسابات.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    طرد داعم فلسطين

    ما سمعته كان صحيحًا .. ولا تتعجب، الأمور يمكنها أن تصل إلى هذا الحد، وهنا الحديث عن مارك بونيك، الموظف الذي كان مسؤولًا عن الملابس في آرسنال، وعمل في النادي لفترة تصل إلى 22 سنة، قبل رحيله في ديسمبر 2024.

    القصة بدأت بمنشورات خرج بها بونيك، يتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني، تزامنًا مع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقد كثيرًا ما وصفه بعملية "التطهير العرقي" التي تحدث هناك، متهمًا بعض الدول بالتمييز وازدواجية المعايير في التعامل مع الحروب.

    حسابات معارضة هاجمته وقامت بإيصال هذا الأمر لإدارة آرسنال، وعلى الرغم من تأكيده على أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه ديانة بعينها، وأن ما قاله يتعلق فقط بانتقاد التصرفات الإسرائيلية فقط، قام النادي اللندني بفصله من عمله.

    صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت إن النادي لم يعلن أن فصل بونيك كان بسبب معاداة السامية كما تم اتهامه، بل وصف تعليقاته بـ"المسيئة" و"المُحرضة"، وأنها أضرت بسمعة آرسنال، وخالفت سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

    الموظف المفصول قرر اللجوء إلى القضاء، ووفقًا لبعض الصحف والوكالات العالمية، فإن الصراع بين آرسنال وبونيك قد يمتد لعام 2028، حيث استند في دفاعه عن نفسه عن تناقض الموقف فيما قاله وما فعله لاعب الفريق السابق محمد النني.

    اللاعب المصري سبق أن كتب على حسابه الشخصي:"قلبي وروحي ودعمي لكِ يا فلسطين"، حيث اعترض أحد رعاة آرسنال وقتها ولكن النادي قال إن اللاعبين يمكنهم التعبير عن آرائهم عبر حساباتهم الشخصية بشكل عادي، مشيرًا إلى حديثه مع اللاعب لتحذيره من التبعات المحتملة لتلك التصرفات.

    بونيك قال جملة منطقية:"لماذا لم تتم معاملتي بنفس الطريقة"؟ رد آرسنال كان أن عباراته كانت أكثر حدة، ولكن في الحقيقة هي أنه فُصل لأنه "شخص عادي" وليس نجمًا مشهورًا له حماية وشعبية جماهيرية.

    وبعد كل ذلك .. نعود من حيث بدأنا .. هل هذه المبادئ التي أرساها أرسين فينجر؟ بالتأكيد لا .. أولويات آرسنال أصبحت على الترتيب : المال - الفوز وفي المركز الأخير تأتي الإنسانية!

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