القناع الذي أسقطه أوزيل عن آرسنال .. مؤسسة تطرد موظفيها وتفصل داعم فلسطين تحت شعار "المال قبل الإنسانية"!

"ما يهمني ليس الفوز فقط، بل التأثير في حياة الناس" .. هذه كانت المبادئ التي أرساها أرسين فينجر في نادي آرسنال الإنجليزي قبل رحيله عن شمال لندن في 2018، ويبدو أنها تلاشت فور مغادرته لملعب الإمارات.

النادي الذي عرفه الجميع بعبارة "class is permanent form is temporary" تحول إلى أحد أسوأ المؤسسات سمعة في كرة القدم العالمية من حيث الجوانب الإنسانية وكل ما يحدث خارج المستطيل الأخضر.

مفاجأة صادمة "ليست حقًا"، آرسنال يستعد لطرد 60 موظفًا من عدة أقسام مختلفة داخل النادي، ضمن حركة إعادة هيكلة واسعة، حيث قام ريتشارد جارليك، الرئيس التنفيذي للمدفعجية بإبلاغ المعنيين بهذا الأمر، بهدف خفض 7% من إجمالي القوة العاملة.

الموقف ليس الأول من نوعه، النادي فعل ذلك في أغسطس 2020 خلال جائحة كورونا، ووقتها كان المبرر منطقيًا، بحجة تأثر خزينة المدفعجية من الكارثة التي ضربت العالم بأكمله، مما انعكس بالسلب على إيرادات البث التلفزيوني، كما أن الفريق لم يكن مشاركًا في دوري أبطال أوروبا.

ولكن أين العذر الآن؟ إدارة ستان كرونكي وابنه جوش .. تؤكد لنا أن المبادئ الإنسانية أصبحت جزءًا من الماضي مهما خرجت بمصطلحات "استهلاكية" عن الترابط والأجواء العائلية والمواقف الخيرية التي يفعلها الجميع!