"آرسنال تعرض للعقاب!" .. نصري يتهم التحكيم بالتحيز لصالح باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال
الحكم "عاقب" آرسنال بسبب إضاعة الوقت
في أعقاب المباراة النهائية التي أقيمت في بودابست، والتي أضاع فيها جابرييل ماجالهايس ركلة الجزاء الحاسمة ليمنح باريس سان جيرمان اللقب بعد التعادل 1-1، لم يتردد سمير نصري في التعبير عن رأيه.
وفي حديثه مع برنامج «Late Football Club» على قناة Canal+، زعم اللاعب الدولي السابق أن الحكم انحاز ضد فريق ميكيل أرتيتا بعد الاستراحة.
وقال نصري: "في الشوط الثاني، كان الحكم يصفر بشكل منهجي ضد آرسنال. لقد عاقبهم على إضاعة الوقت في الشوط الأول".
وكان "المدفعجية" قد تقدموا مبكراً بهدف سجله كاي هافرتز، وقضوا معظم الشوط الأول في إحباط حامل اللقب بفضل دفاعهم المنضبط، وهي تكتيك يعتقد نصري أنه أتى بنتائج عكسية مع طاقم التحكيم.
لحظة الجدل حول ركلة الجزاء في الوقت الإضافي
كانت إحدى أكثر اللحظات إثارة للجدل في المباراة قد وقعت خلال الوقت الإضافي، عندما سقط البديل نوني مادويكي داخل منطقة الجزاء تحت ضغط من نونو مينديش.
وبينما كان مشجعو لاعبو آرسنال يطالبون بصوت عالٍ بركلة جزاء، قدم ناصري وجهة نظر أكثر دقة حول الحادثة التي كان من الممكن أن تغير مسار التاريخ.
وأوضح نصري: "لو أطلق صافرته لإعطاء ركلة جزاء، لا أعتقد أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) كانت ستلغيها. لكن حقيقة أنه لم يطلق الصافرة ليست فضيحة أيضًا".
على الرغم من انتقاده السابق لتحيز الحكم، اعترف بأن عدم احتساب ركلة جزاء لمادويكي يقع في "منطقة رمادية" ذاتية وليس خطأ تحكيميًا قاطعًا.
درس من لويس إنريكي
ورغم انتقاد نصري لأداء الحكام، إلا أنه لم يوفّر الثناء على الأداء التكتيكي لفريق باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي. وأشار إلى أن المدرب الإسباني حافظ على رباطة جأشه حتى بعد أن هدد هدف هافيرتس الافتتاحي في الدقيقة السادسة بتقويض مساعي الباريسيين نحو التتويج بلقب أوروبي ثانٍ على التوالي.
وقال نصري عن إنريكي: "لن يخاطر أبداً دون حساب. منذ أن وجد الصيغة الصحيحة، أصبح كل شيء تحت السيطرة. لديه دائماً خطة للتغلب على مدرب الفريق المنافس"، وسلط الضوء على كيفية عودة الفريق الفرنسي إلى إيقاعه الطبيعي لتعديل النتيجة بضربة جزاء سجلها أوسمان ديمبيلي في الشوط الثاني.
باريس سان جيرمان يصل إلى مرتبة "الأسطورية"
بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، انضم باريس سان جيرمان إلى نخبة الأندية. وسارع ناصري إلى الاعتراف بأهمية هذا الإنجاز، ووضع الفريق الباريسي على قمة لم يصل إليها أي نادٍ فرنسي آخر، بما في ذلك فريقه السابق مارسيليا.
واختتم نصري تحليله بالتأكيد على الأهمية التاريخية للفوز، قائلاً: "المرة الأولى تاريخية. والمرة الثانية أسطورية"، وعلى الرغم من الجدل المستمر حول التحكيم والركلة الجزائية التي لم تُحتسب، أقر لاعب آرسنال السابق بأن مكانة باريس سان جيرمان كأحد عمالقة أوروبا أصبحت الآن غير قابلة للجدل.