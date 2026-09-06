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محمد سعيد

آرسنال ضد تشيلسي | ميكيل أرتيتا حسم ديربي لندن بـ"حصان طروادة" .. وشهادة أبوتريكة تعوض "المظلوم" تشابي ألونسو!

فقرات ومقالات
آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
ميكيل آرتيتا
تشابي ألونسو

الجانرز في صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة

عندما يتلقى أي فريق هدف مبكر – بعد دقيقتين- فقط من صافرة البداية يرتبك ويتعثر وآخر يكشف خطوطه ويندفع للتعويض فيخسر بحصيلة ثقيلة، لكن عندما تكون آرسنال وقائدك ميكيل أرتيتا، فمثل هذه السيناريوهات مستبعدة تمامًا.

آرسنال في نسخته الحالية، هو الفريق الذي لا يهتز أو يتأثر بأي ضربة مبكرة بل يرد الصاع صاعين وثلاثة، وهذا ما شاهدنا في ديربي لندن المثير الذي أقيم على ملعب "الإمارات" وحسمه الجانرز بعدما حولوا تأخرهم بهدف مورجان روجرز "2"، إلى فوز بثنائية كاي هافيرتز "25" ومارتن أوديجارد "50.

هذا الفوز لم يحسم ديربي لندن فقط، بل بعث برسالة واضحة إلى جميع المنافسين، مضموها واضح وصريح أن آرسنال أرتيتا لا ينوي أن يمنح أي متنفس لأي حالم بخطف لقب البريميرليج، حيث تربع الآن على الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات).

وفي السطور التالية، يتناول "Goal.com" ملامح واضحة من ديربي لندن المثير بين آرسنال وضيفه تشيلسي، في واحدة من أقوى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.



  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    آرسنال واليد العليا فوق جميع منافسيه

    بكل وضوح قدم نفسه آرسنال الليلة كفريق كبير صاحب شخصية البطل وصاحب الرغبة الأقوى في الاحتفاظ بلقب البريميرليج، ورغم أننا لم نصل حتى إلى الجولة الرابعة، إلا أن الأداء الذي قدمه الجانرز أمام تشيلسي هو امتداد واضح لأسلوب الفريق في المباراتين السابقتين.

    آرسنال يهاجم ككتلة واحدة ويدافع كذلك، حيث تبدأ الهجمة بسلاسة من عند ديفيد رايا وكذلك يتحول كاي هافيرتز إلى أول مدافع في حالة فقدان الكرة، ورغم أن تشيلسي تقدم في البداية واستحوذ على الكرة في الشوط الأول، إلا أن أرتيتا ورجاله لم يفقدوا أبدًا الثقة في قدرتهم على التسجيل والعودة في النتيجة.

    ورغم أن الفريق كله كان في حالة مثالية، إلا أن ما وصل له كاي هافيرتز و"صفقة الموسم" كريستوس تزوليس وأوديجارد من تناغم، كان السبب الأول في هيمنة الجانرز على الشوط الثاني بالكامل والسيطرة على الكرة حتى وقت رغبة تشيلسي في الاندفاع والتقدم للتسجيل.


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  • أرتيتا حسم معركة الديربي بـ"حصان طروادة"

    المباراة حسمتها تفاصيل صغيرة لكنها مؤثرة للغاية، فتشيلسي كان منافسًا صعبًا وقدم أداءً جيدًا وأثبت أنه فريق آخر تحت قيادة تشابي ألونسو، لكن خبرة وذكاء أرتيتا جعلته يستغل ثغرة واضحة في دفاع البلوز تم من خلالها تسجيل هدفي الفوز.

    هذه الثغرة تمثلت في المساحات بين خماسي خط دفاع تشيلسي، أرتيتا استغلها بأفضل صورة ممكنة عندما كلف أفضل لاعبيه "كاي هافيرتز" الذي لعب دور حصان طروادة في الملحمة الإغريقية الشهيرة، حيث تحرك بسلاسة في هذه المساحات، واستطاع أن يمر بنفسه في الدقيقة 12 ويسجل هدف التعادل، وكذلك كان عنصر الإلهاء في لقطة هدف الفوز عندما تواجد بين الخطوط وموه بجسده لتمر بينية تزيوليس إلى مارتن أوديجارد ويجد الأخير نفسه أمام مارتينيز بدون رقابة.

    هذه الخدعة لم تكن لتنطلي على مدرب خبير بحجم تشابي ألونسو، لكن مدى دقة لاعبي آرسنال في تنفيذها وبطء دفاع البلوز في رد الفعل وسوء التمركز، كانوا السبب الأهم في حسم هذه المعركة المثيرة.

  • imago-sport-1082226344.jpgMark Pain

    تشيلسي خسر 3 نقاط وكسب احترام أبوتريكة

    صحيح أن تشيلسي خسر النقاط الثلاث لكنه قدم مباراة جديرة بالاحترام وأكد أنه سيكون منافسًا شرسًا على اللقب هذا الموسم، رغم الفارق الواضح لحساب آرسنال، لكن "البلوز" لديهم ميزة خوض مباراة واحدة فقط كل أسبوع، بسبب عدم مشاركتهم في أي مباراة أوروبية، وهي ميزة سيظهر تأثيرها الحقيقية في المستقبل القريب.

    تشيلسي رغم الأخطاء التي ذكرناها سلفًا لكنه فريق يمتلك عناصر هجومية مميزة بقيادة روجرز وبيدرو وبالمر، رغم أن الأخير لم يكن في يومه، كذلك استفاد في الميركاتو بشكل كبير من صفقة إيميليانو مارتينيز، وخلف كل ذلك هناك مدرب صاحب شخصية وقادر على بناء مشروع مستقبلي قوي.

    هذه الأسباب التي نسردها، اتفق عليها أيضًا النجم المصري محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورت"، المعروف بعداءه الشديد للبلوز ودخوله في صدامات مستمرة مع جماهيرهم، لكنه هذه المرة دافع بقوة عن تجربة ألونسو وأكد أنه "ظلم" في ريال مدريد وسيرد على الجميع بتجربة مثالية تشيلسي ينقصها فقط بعد الوقت والصبر من الإدارة والجماهير.

    وقال أبوتريكة في معرض تحليله: " تشابي ظلم في ريال مدريد وعانى من ضغوط إعلامية وتدخلات مستمرة من فلورنتينو بيريز وسطوة نجوم بحجم فينيسيوس جونيور، لكنه في تشيلسي يمتلك صلاحيات ضخمة وهو النجم الأول، كل ما يحتاجه فقط الوقت وبديل قوي لإنزو فيرنانديز وسيتم ذلك في يناير المقبل على الأرجح".

    وختم: "الشكل العام لتشيلسي إيجابي .. صحيح أنهم خسروا أمام آرسنال لكنهم كفريق مميزين، أهدروا فرصًا كثيرة وكانوا ندًا قويًا لأصحاب الأرض وأصبح لديهم نواة لمشروع كبير ومع الوقت سيكتسبوا خبرات مهمة".

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  • بيت القصيد

    اتفق الكثير من النجوم السابقين للدوري الإنجليزي الممتاز مثل جايمي كاراجر، واين روني، آلان شيرار على أن آرسنال سيكون المنافس الأقوى على اللقب، واتفقوا أيضًا أنهم لن يجدوا الطريق مفروشًا بالورود في وجود منافس مثل تشيلسي ومن بعده مانشستر سيتي وليفربول.

    هذه الأسماء الكبيرة لم تتحدث من فراغ، فبخبرتهم المبنية على سنوات اللعب وتحليل المباريات في البريميرليج استطاعوا أن يروا في تشيلسي خصمًا مزعجًا، وهو ما رأيناه اليوم واستمتعنا به في ديربي لندني يقدم مؤشرات واضحة لشكل المنافسة هذا الموسم.

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