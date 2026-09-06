آرسنال ضد تشيلسي | ميكيل أرتيتا حسم ديربي لندن بـ"حصان طروادة" .. وشهادة أبوتريكة تعوض "المظلوم" تشابي ألونسو!

عندما يتلقى أي فريق هدف مبكر – بعد دقيقتين- فقط من صافرة البداية يرتبك ويتعثر وآخر يكشف خطوطه ويندفع للتعويض فيخسر بحصيلة ثقيلة، لكن عندما تكون آرسنال وقائدك ميكيل أرتيتا، فمثل هذه السيناريوهات مستبعدة تمامًا.

آرسنال في نسخته الحالية، هو الفريق الذي لا يهتز أو يتأثر بأي ضربة مبكرة بل يرد الصاع صاعين وثلاثة، وهذا ما شاهدنا في ديربي لندن المثير الذي أقيم على ملعب "الإمارات" وحسمه الجانرز بعدما حولوا تأخرهم بهدف مورجان روجرز "2"، إلى فوز بثنائية كاي هافيرتز "25" ومارتن أوديجارد "50.

هذا الفوز لم يحسم ديربي لندن فقط، بل بعث برسالة واضحة إلى جميع المنافسين، مضموها واضح وصريح أن آرسنال أرتيتا لا ينوي أن يمنح أي متنفس لأي حالم بخطف لقب البريميرليج، حيث تربع الآن على الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات).

وفي السطور التالية، يتناول "Goal.com" ملامح واضحة من ديربي لندن المثير بين آرسنال وضيفه تشيلسي، في واحدة من أقوى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.







