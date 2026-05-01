"الحياة مثل كرة القدم: لكل شخص رأي. ليس عليك احترام كل رأي — فالآراء السيئة لا تستحق الاحترام"، صرح إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الجمعة. "معظم المشجعين — وأنا من بينهم — يستمتعون باللعبة بالطريقة التي لُعبت بها دائمًا. والبعض الآخر لا يستمتع بها."
"آراء تافهة ولا يجب احترامها".. لويس إنريكي يرد على الانتقادات الموجهة إلى الأداء ضد بايرن ميونخ!
أشاد معظم المشجعين والمحللين ووسائل الإعلام العالمية بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في التاريخ، لكن نجوم سابقين مثل كلارنس سيدورف وواين روني شككوا في المستوى الدفاعي الذي شوهد في المباراة.
ورد إنريكي قائلاً: "كانت مباراة مذهلة للغاية لأن المهاجمين من كلا الفريقين تفوقوا مراراً وتكراراً على المدافعين، لكن هذا لا يعني أن أداء المدافعين كان سيئاً. هذا بالضبط ما جعل هذه المباراة رائعة للغاية؛ فقد كان المستوى، خاصة بين المهاجمين، مذهلاً".
فنسنت كومباني: "باريس سان جيرمان لن يغير أسلوبه أبدًا"
فور انتهاء المباراة، وصف إنريكي هذه المباراة بأنها "أفضل مباراة شهدتها في حياتي كمدرب"، لكن لوثار ماتيوس أعرب عن استغرابه من هذا التقييم، وكتب ماتيوس في مجلة «كيكر»: "أعتقد أن المشجع بداخله هو من تحدث؛ فبصفته مدربًا، لا يمكنه أن يكون راضياً عن أداء دفاعه".
ولا يتوقع أن يغير أي من الفريقين نظامه في مباراة الإياب التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا. وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، يوم الجمعة: "الشيء الأساسي هو أن تؤمن بأنك قادر على الفوز بهذه الطريقة. لا نريد أن نخسر، وهذا بالضبط ما يجعلنا أقوياء. كما أن باريس سان جيرمان لن يغير أبداً الأسلوب الذي جعله يفوز بدوري أبطال أوروبا".
فاز باريس سان جيرمان في نهائي العام الماضي بنتيجة 5-0 على إنتر ، بينما يتصدر بايرن حالياً قائمة أفضل الفرق تهديفاً في أوروبا.