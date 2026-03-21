أُبلغ هاري كين بأنه لن يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني إلا إذا خرج بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد
كين في أفضل حالاته مع بايرن
يقدم كين أداءً مذهلاً هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 31 هدفاً. ويحتاج إلى 11 هدفاً إضافياً، في سبع مباريات متبقية، ليتجاوز الرقم القياسي الذي سجله ليفاندوفسكي بـ 41 هدفاً في موسم 2020/2021. لكن هامان يعتقد أن دوري أبطال أوروبا يمثل تحديًا كبيرًا لطموح كين، حيث من المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ ريال مدريد في مباراة قوية في دور الـ16، وهو يعتقد أنه يجب إدارة دقائق لعب المهاجم. في آخر مرة التقى فيها الفريقان، تم استبدال كين قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، بينما كان بايرن ميونيخ يحاول تعديل النتيجة، في مباراة خسرها الفريق في النهاية، ويعتقد هامان أن تكرار ذلك سيكون كارثة.
وقال لشبكة سكاي: "قبل عامين، كان الرقم القياسي أمامه وأراد تحطيمه. في مدريد، غادر الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة - عندما كان الفريق متأخراً في النتيجة".
وأضاف: "أعتقد أن بايرن وكين سيحققان فائدة كبيرة إذا وضعا هذا الرقم القياسي جانباً. لأنه من المهم أن يتأهلا إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا - والأفضل أن يتأهلا إلى دور آخر وأن يفوزا بدوري أبطال أوروبا".
هامان يحذر من تكرار الخطأ
وقد نصح هامان كين بأن يضع مصلحة الفريق في المقام الأول، بدلاً من السعي وراء الجوائز الفردية.
وتابع قائلاً: "هذه الأرقام القياسية الشخصية - التي قد تكون مهمة بالنسبة له - لكنها لا ينبغي أن تكون ذات أهمية حقيقية. النجاح الجماعي هو المحور. وكما قلت: لقد عاد، ثم لعب ضد شتوتغارت. لعب لمدة 90 دقيقة في درجة حرارة 35 درجة مئوية، ثم خرج في مدريد في الدقيقة 80 بعد ثلاثة أيام. يجب ألا تتكرر مثل هذه الحالة مرة أخرى".
بينما يبدو أن هامان ينظر إلى النصف الفارغ من الكوب، يعتقد لوثار ماتيوس، أيقونة أخرى سابقة في بايرن، أن الفريق يمتلك الموهبة اللازمة للفوز بثلاثية تاريخية، مع كين في المقدمة.
وقال: "بايرن هو الفريق الذي يقدم أفضل أداء حاليًا في أوروبا. ليس فقط بسبب مباراتين، بل على مدار العام بأكمله. لهذا السبب، يعتبر بايرن المرشح المفضل للفوز على ريال مدريد بالنسبة لي.
"أعتقد أن بايرن لا يمكنه الفوز باللقب فحسب، بل حتى بالثلاثية هذا العام. الفرص متاحة بالتأكيد، ومستوى الفريق ممتاز في كلا طرفي الملعب."
هل سيحصل على جائزة الكرة الذهبية؟
أبدى المهاجم السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي، إميل هيسكي، رأيه بشأن مستوى كين، ورشح لاعب توتنهام السابق للفوز بأكبر جائزة فردية في هذه الرياضة.
وقال هيسكي لموقع GOAL: "إنه في القمة، أليس كذلك؟ إنه بالتأكيد مرشح قوي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بما حققه فعلياً، من أهداف وأرقام قياسية يحطمها، فهو بالتأكيد في القمة. الأمر المثير للاهتمام هو أننا نتحدث عن حصول هاري كين على جائزة الكرة الذهبية، فهل كان الأمر سيكون كذلك لو بقي في إنجلترا؟ ربما لا".
لكن كين نفسه يدرك جيدًا أنه سيتعين عليه الفوز بأحد أكبر الألقاب في كرة القدم للفوز بالجائزة، ويقبل أنه يجب عليه إما الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، أو كأس العالم مع إنجلترا.
وقال عن سعيه وراء هذه الجائزة: "من الواضح أنني أرغب في الفوز بجائزة الكرة الذهبية. في الأساس، إنها جائزة جماعية يفوز بها أفضل لاعب في الفريق، لذا بغض النظر عن أدائك خلال الموسم، ما لم تفز بأكبر البطولات، فإن الفائز هذه المرة سيكون الفائز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيواجه بايرن ميونيخ فريق فرايبورغ في 4 أبريل، قبل أن يلتقي ريال مدريد. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيشارك في المباراتين، أم سيحصل على راحة في مباراة الدوري الألماني. وقبل ذلك، سيمثل منتخب إنجلترا خلال فترة المباريات الدولية.
