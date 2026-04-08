أُبلغ مانويل نوير بأنه «يستحق» مكانه في منتخب ألمانيا، لكن جوليان ناجلسمان يُتهم بعرقلة عودة أسطورة بايرن إلى كأس العالم
الخبراء يطالبون بعودة مثيرة إلى كأس العالم
بعد الأداء الرائع الذي قدمه نيوير في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، تزداد الأصوات المطالبة بأن يعود نيوير عن قراره بالتقاعد من المنتخب الوطني. وكان الحارس المخضرم قد اعتزل المنتخب الوطني بعد يورو 2024، التي شهدت خروج ألمانيا من البطولة على أرضها عقب هزيمتها أمام إسبانيا في ربع النهائي. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد زملاؤه السابقون والمحللون أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً لا يزال المعيار الذي لا جدال فيه ويجب أن يكون جزءاً من التشكيلة في البطولة المقبلة في أمريكا الشمالية.
اشتعل الجدل حول عودة نوير إلى المنتخب الألماني عقب البداية المتعثرة لألمانيا في تصفيات كأس العالم 2026. ومع تعرض مارك-أندريه تير شتيجن لإصابات متكررة ومستقبل غير مؤكد، وصلت الدعوات الموجهة إلى نوير للعودة من الاعتزال إلى ذروتها. وتصاعدت حدة النقاش عندما صرح وكيل نوير، توماس كروث، لصحيفةفرانكفورتر روندشاو بأن الحارس "لن يرفض" إذا واجه ناجلسمان أزمة في حراسة المرمى. وعلى الرغم من أن نوير سارع إلى إعادة تأكيد اعتزاله لقناة سكاي ألمانيا، إلا أن التكهنات لم تهدأ.
تصاعدت حدة الجدل هذا الأسبوع بعد أداء نوير الذي أهّله ليكون أفضل لاعب في المباراة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وأشاد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، بقائد النادي، مشدداً على الفارق في جودة حراسة المرمى في تلك الليلة. وقال دريسن: "كان لدينا اليوم في مباراتنا ما لم يكن لدى ريال مدريد: عاملنا المميز، لاعبنا البالغ من العمر 40 عاماً، حارس مرمانا العالمي. مانويل، كنت استثنائياً اليوم".
اتُهم ناجلسمان بعرقلة الطريق
على الرغم من المستوى الرائع الذي أظهره الحارس المخضرم، إلا أن الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس يشكك في إمكانية عودته. ورغم أنه أقر بأن «نيوير في هذا المستوى هو من الطراز العالمي ويستحق مكانه في المنتخب الوطني»، إلا أنه أعرب عن شكوكه في أن المدرب الحالي ناجلسمان سيسمح أبدًا بعودة اللاعب. وقد خضعت العلاقة بين الاثنين لتدقيق شديد منذ الفترة التي قضياها معًا في ملعب أليانز أرينا.
وأشار ماتيوس إلى أن الجسر بين المدرب واللاعب قد يكون غير قابل للإصلاح، بغض النظر عما يحدث على أرض الملعب. وقال ماتيوس لصحيفةبيلد: "أعلم أن هذا لن يحدث. جوليان ناجلسمان لن يفتح هذا الباب. ولهذا السبب، تظل كلمات مانويل بشأن اعتزاله محفورة في الصخر". وكان قد ادعى سابقاً أن "المفرش ممزق لدرجة أن حتى أفضل خياط لم يعد قادراً على خياطته من جديد".
مسألة تتعلق بالمعايير الدولية
اشتد الجدل مع ما يبدو أنه عزم ناجلسمان على اختيار أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، ليكون خياره الأول في البطولة. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أول مباراة له مع المنتخب الوطني في عام 2024، ولا يملك سوى 11 مباراة دولية في رصيده، جميعها جاءت خلال فترات غياب تير شتيجن بسبب الإصابة. وقد استقبل المحلل الرياضي يان آجي فيورتوفت هذا الاحتمال باندهاش، متسائلاً عن سبب ترك ألمانيا لأفضل ما لديها في الوطن.
"كيف يمكنك حتى التفكير في هذه الفكرة بعد رؤية مانويل نوير الآن؟ أي دولة في العالم كله لن تختار أفضل حارس مرمى لديها؟" سأل في قناة سكاي أوستريا.
يعتقد الخبير النرويجي أن السلطة تكمن بالكامل في يد مدرب المنتخب الوطني لتغيير هذا الوضع. جادل فيورتوفت بأنه إذا تم استدعاء نوير، فسيجد صعوبة في رفض فرصة تمثيل بلاده للمرة الأخيرة على أكبر مسرح.
وأضاف: "إذا اتصل به ناجلسمان وقال: هل تريد أن تكون حارسي الأول؟ عندها سيلعب، ونحن جميعًا نعلم ذلك".
نوير يواصل التركيز على بايرن
على الرغم من العاصفة من التكهنات التي أحاطت بمستقبله مع المنتخب الوطني، رفض نوير نفسه تأجيج النيران بعد أدائه البطولي في مدريد. وظل الحارس ثابتًا على موقفه الأصلي، مفضلاً الاحتفال بنجاح ناديه الحالي بدلاً من مناقشة العودة إلى صفوف المنتخب. وفي الوقت الحالي، تظل أولويته هي قيادة العملاق البافاري نحو المزيد من الألقاب.
"لا داعي حتى لفتح هذا الموضوع. أين لعبنا اليوم؟" قال نوير عندما سُئل عن اعتزاله. وتجنب أي تأكيد مباشر على تغيير موقفه، وقال للصحفيين: "نحن لا نتحدث عن المنتخب الوطني الآن. لقد قلت ما لدي، وتركيزي حالياً منصب على بايرن ميونيخ".