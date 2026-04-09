أثار قرار أرسنال بالاستثمار بكثافة في جيوكيريس تساؤلات من جانب سميشر، الفائز السابق بدوري أبطال أوروبا. فقد انضم اللاعب الدولي السويدي إلى نادي الإمارات قادمًا من سبورتنج لشبونة في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه إسترليني، لكن موسمه الأول أثار جدلًا بين المحللين بشأن كفاءته أمام المرمى.

ورغم أن جيوكيريس أظهر أداءً أكثر ثباتاً في النصف الثاني من الموسم، إلا أن صعوباته في البداية ساهمت في إعطاء انطباع بضعف الفعالية الهجومية للمدفعجية. ويقول سميشر إن ضم مهاجم من الدوري الألماني ذي خصائص مختلفة كان سيشكل القطعة الأخيرة في أحجية فريق أرتيتا.