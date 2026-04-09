ترجمه
أُبلغ أرسنال بأنه «كان من الممكن أن يكون قد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل» لو كان قد تعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني بدلاً من فيكتور جيوكيريس
سميكر يشكك في خيارات أرتيتا الهجومية
أثار قرار أرسنال بالاستثمار بكثافة في جيوكيريس تساؤلات من جانب سميشر، الفائز السابق بدوري أبطال أوروبا. فقد انضم اللاعب الدولي السويدي إلى نادي الإمارات قادمًا من سبورتنج لشبونة في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه إسترليني، لكن موسمه الأول أثار جدلًا بين المحللين بشأن كفاءته أمام المرمى.
ورغم أن جيوكيريس أظهر أداءً أكثر ثباتاً في النصف الثاني من الموسم، إلا أن صعوباته في البداية ساهمت في إعطاء انطباع بضعف الفعالية الهجومية للمدفعجية. ويقول سميشر إن ضم مهاجم من الدوري الألماني ذي خصائص مختلفة كان سيشكل القطعة الأخيرة في أحجية فريق أرتيتا.
اللاعب المتميز في إنهاء الهجمات
يؤكد سميكر، الذي تألق مع ليفربول ومنتخب جمهورية التشيك، أن شيك لاعب باير ليفركوزن يتمتع بمستوى من المهارة الفنية لا يمكن لغيوكيريس أن يضاهيه. وعلى الرغم من تاريخ شيك الحافل بالإصابات العضلية، فإنه يعتقد أن «المدفعجية» ربما كانوا قد فازوا باللقب بالفعل لو أنهم اختاروا التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا.
وقال سميكر لموقعBetVictor: "باتريك شيك هو مهاجم كلاسيكي. إنه ذكي للغاية داخل منطقة الجزاء ويمكنه التسجيل من جميع الزوايا. قدمه اليسرى ممتازة حقًا. لسوء حظه، عانى كثيرًا من الإصابات العضلية. لو انضم شيك إلى أرسنال بدلاً من فيكتور جيوكيريس، أعتقد أنهم كانوا قد فازوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل".
"لاعب أكثر فعالية في إنهاء الهجمات"
وتأتي هذه الانتقادات رغم أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط. وقد سجل جيوكيريس 17 هدفاً في 44 مباراة في جميع المسابقات، لكن تسجيله خمسة أهداف فقط في الدوري خلال الأشهر الستة الأولى أثار القلق. أما شيك، فقد سجل 16 هدفاً في 35 مباراة في جميع المسابقات.
وأكد سميكر تقييمه للمهاجمين، مشيرًا إلى أن غريزة شيك الطبيعية كانت ستؤدي إلى عائد أكبر من الفرص التي يخلقها أرسنال. وأضاف: "مع نفس الفرص، كان سيحرز أهدافًا أكثر بكثير. أنا متأكد من ذلك لأنه أفضل بكثير في إنهاء الهجمات. ما زلت أرغب في رؤيته في الدوري الإنجليزي الممتاز".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وبفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه في صدارة الدوري المحلي، وبعد فوزه 1-0 على سبورتينغ لشبونة في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يقترب فريق أرتيتا من تحقيق موسم تاريخي، رغم أن خياراته الهجومية لا تزال تشكل مصدر قلق. ويعود «المدفعجية» إلى الملاعب هذا الأسبوع عندما يستضيفون بورنموث، قبل أن يواجهوا سبورتينغ في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.