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Adhe Makayasa

ترجمه

"اهدأ يا رجل" .. نيمار يرد على أنباء غيابه عن قمة كأس البرازيل بسبب الملعب

نيمار
سانتوس إف سي
بالميراس ضد سانتوس إف سي
بالميراس
كأس البرازيل
الدوري البرازيلي

نيمار تألق في لقاء فجر الجمعة وقاد سانتوس للفوز

أثار نجم سانتوس نيمار شكوكًا جديدة حول مشاركته في مباراة ربع نهائي كأس البرازيل المقبلة أمام بالميراس، بسبب مخاوفه من الأرضية الصناعية في ملعب نوبانك باركي.

وطالما كان المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا من أبرز منتقدي الملاعب ذات العشب الصناعي، ما يطرح تساؤلات حول جاهزيته للعب في هذه المواجهة الحاسمة يوم 26 أغسطس.

  • نيمار يشكك في المشاركة في مباراة بالميراس

    ألقى نيمار بظلال من الشك حول جاهزيته للمشاركة بينما يستعد سانتوس لمواجهة بالميراس في ذهاب ربع نهائي كأس البرازيل على ملعب نوبانك باركي في 26 أغسطس.

    ولا يزال الأيقونة البرازيلية معارضًا بشدة للأرضية الاصطناعية، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيلعب على هذه الأرضية. ويأتي هذا الغموض رغم أدائه الحاسم منتصف الأسبوع، حيث قاد الفريق إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على ماكارا في ذهاب دور الستة عشر ببطولة كأس سودأمريكانا 2026، بعدما تأخر مبكرًا بهدف سجله فرانكو بوسي.

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  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    مهاجم يعارض العشب الاصطناعي

    وأعرب المهاجم المخضرم عن تردده في المنطقة المختلطة بعدما قاد ريمونتادا في مواجهة ماكارا، حيث صنع هدف التعادل الذي أحرزه جابيجول في الدقيقة الرابعة والأربعين، قبل أن تُترجم ركنيته في الدقيقة الخامسة والسبعين إلى هدف عبر ويليام أراو.

    وعندما سأله الصحفيون عمّا إذا كان سيلعب على الملعب الصناعي الخاص ببالميراس، ردّ نيمار قائلًا: "يا رجل، هل تفكّر في هذا الأمر مبكرًا؟ اهدأ، هناك مباراة يوم الأحد". ثم أضاف: "لا أعرف [ما إذا كنت سألعب على العشب الصناعي]".

    ويعود موقفه الحازم هذا إلى مواجهة سابقة أمام أتلتيكو مينيرو، حيث تعرّض لالتواء في الكاحل على العشب الاصطناعي خلال التعادل الإيجابي بهدف لكلّ فريق. وعقب تلك المباراة، عبّر عن استيائه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "الأمر مثبت، العشب الصناعي سيّئ للغاية".

  • ملعب بالميراس يثير الغضب

    إن تحفّظ النجم على اللعب في ملعب بالميراس ليس بالأمر الجديد، إذ سبق أن أبدى شكاوى مماثلة عندما استأجر سانتوس ملعب مورومبي التابع لساو باولو لخوض مباراة على أرضه.

    وفي ذلك الوقت، شبّه نيمار الأرضية الصناعية لملعب أليانز باركي بأرضية ملاعب كرة القدم المصغّرة قائلاً: «اللعب في أليانز، بالنسبة لي، مستحيل. اللعب على أرضية مخصّصة لسبعة لاعبين أمر يزعج أي لاعب، بغضّ النظر عن الإصابات. مورومبي جيد جداً، وأشعر بأنني أفضل هناك. أشعر بالارتياح على تلك الأرضية».

    وبعيداً عن مخاوف الأرضية، كان أداء نيمار أمام ماكارا لافتاً، خاصة أنه تجاهل آلام الكاحل والركبة خلال المباراة، وهدّد مرمى الخصم باستمرار، وشاهد هدفين لجابيجول يُلغيان بداعي التسلل، وأجبر الحارس رودريجو رودريجيز على التصدي لسلسلة من الكرات في تصديات مثيرة للإعجاب.

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  • FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-UCENTRALVENAFP

    جدول مباريات مرهق يختبر سانتوس

    سانتوس يواجه جدول مباريات صعبًا عبر ثلاث بطولات قبل مباراته في كأس البرازيل. ينتقل بيشي لمواجهة فاسكو دا غاما في الدوري البرازيلي يوم 16 أغسطس، قبل أن يسافر إلى الإكوادور لخوض إياب مواجهته في كأس سودأمريكانا أمام ماكارا بعد أربعة أيام، حيث سيكون التعادل كافيًا للتأهل. وتُختتم هذه السلسلة الحاسمة بمباراة على أرضه في الدوري أمام ميراسول يوم 23 أغسطس.

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