"اهدأ يا رجل" .. نيمار يرد على أنباء غيابه عن قمة كأس البرازيل بسبب الملعب

إن تحفّظ النجم على اللعب في ملعب بالميراس ليس بالأمر الجديد، إذ سبق أن أبدى شكاوى مماثلة عندما استأجر سانتوس ملعب مورومبي التابع لساو باولو لخوض مباراة على أرضه.
وفي ذلك الوقت، شبّه نيمار الأرضية الصناعية لملعب أليانز باركي بأرضية ملاعب كرة القدم المصغّرة قائلاً: «اللعب في أليانز، بالنسبة لي، مستحيل. اللعب على أرضية مخصّصة لسبعة لاعبين أمر يزعج أي لاعب، بغضّ النظر عن الإصابات. مورومبي جيد جداً، وأشعر بأنني أفضل هناك. أشعر بالارتياح على تلك الأرضية».
وبعيداً عن مخاوف الأرضية، كان أداء نيمار أمام ماكارا لافتاً، خاصة أنه تجاهل آلام الكاحل والركبة خلال المباراة، وهدّد مرمى الخصم باستمرار، وشاهد هدفين لجابيجول يُلغيان بداعي التسلل، وأجبر الحارس رودريجو رودريجيز على التصدي لسلسلة من الكرات في تصديات مثيرة للإعجاب.