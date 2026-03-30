اهتمام كبير من الدوري الإنجليزي الممتاز وإسبانيا: هل سيخسر بوروسيا دورتموند أحد أبرز لاعبيه هذا الموسم؟

وإذا واصل خليفة كيل، أولي بوك، المفاوضات، فسيتم تعديل راتب أنطون السنوي بما يتناسب مع أدائه. وقد يكون هو التالي في القائمة بعد فيليكس نميشا (2030) ونيكو شلوتربيك، الذي يُقال إن بقاءه قد أصبح شبه مؤكد. ووفقًا لشبكة «سكاي»، سيتم توقيع عقد شلوتربيك مباشرةً بعد فترة توقف المباريات الدولية.

ونتيجة لذلك، سيصبح شلوتربيك اللاعب الأعلى أجراً في دورتموند، ويقال إنه سيحصل في المستقبل على 14 مليون يورو في الموسم. وإذا بقي أنطون أيضاً، يمكن لـ BVB الاعتماد في الوقت الحالي على محور ثابت في خط الدفاع. ويمكن أن يشغل الموهبة لوكا ريجاني أو رامي بنسبايني الجزء الثالث من خط الدفاع الثلاثي الذي يفضله كوفاتش.

في غضون ذلك، سيغادر نيكلاس سولي النادي دون مقابل، بينما سيغيب إمري كان لعدة أشهر بسبب إصابته في الرباط الصليبي. كما سيغيب الشاب فيليبو ماني لفترة أطول. لذلك، لا يُستبعد أن يوقع بوك مع لاعب آخر لتعزيز خط الدفاع.