انهيار الكرة الإيطالية يتواصل .. ميلان ويوفنتوس ورقم سلبي يتحقق للمرة الأولى منذ 35 عامًا

انتهت البطولة بأسوأ طريقة ممكنة لكل من ميلان ويوفنتوس، اللذين شكلا بطلي خاتمة تمثل صفحة سوداء في تاريخ ليس فقط الناديين بل كرة القدم الإيطالية بأسرها.

في سان سيرو، خسر ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري 2-1 أمام كالياري بعد أن كان متقدماً في النتيجة، وتلقى انتفاضة من الخصم كلفته خسارة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والوصول إلى الدوري الأوروبي.

ونفس النتيجة سارت عليها يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي. فقد أضاع البيانكونيري كل شيء في الجولة السابقة بهزيمتهم على أرضهم أمام فيورنتينا، ولم يتمكنوا من قلب الوضع في الجولة الأخيرة.

أدى التعادل 2-2 في الديربي ضد تورينو، إلى جانب فوزي روما وكومو، إلى هبوط يوفنتوس إلى المركز السادس وبالتالي إلى الدوري الأوروبي.