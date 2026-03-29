ترجمه
انهمر تياجو ألكانتارا بالبكاء أثناء تكريم ديوغو جوتا في مباراة أساطير ليفربول
عودة مؤثرة إلى أنفيلد
عاد لاعب خط وسط ليفربول السابق إلى ملعبه القديم ليشارك في التشكيلة إلى جانب نجوم كبار مثل ستيفن جيرارد وبيتر كراوتش، لكن الأجواء الاحتفالية تحولت إلى جو حزين في الدقيقة العشرين. وقف الجمهور بأكمله في الملعب تكريماً لجوتا، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث سيارة في يوليو الماضي برفقة شقيقه أندريه سيلفا. شوهد تياجو، الذي شارك جوتا غرفة الملابس لمدة أربعة مواسم، وهو ينضم إلى التصفيق قبل أن يغمره الحزن تمامًا، ويغطي وجهه بيديه عندما أدرك حقيقة الخسارة. ورغم أنه تمكن من استجماع نفسه لمواصلة المباراة، إلا أن المشاعر الجياشة التي أبداها مساعد مدرب برشلونة الحالي تركت أثرًا عميقًا في نفوس 62 ألف مشجع حضروا المباراة.
تياجو يعود بالزمن إلى الوراء
على الرغم من الأجواء العاطفية التي سادت المباراة، أثبت تياجو أن المستوى الرفيع لا يتغير. بعد أن أعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع ليفربول في عام 2024، بدا اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بكل ما في الكلمة من معنى صانع ألعاب من الطراز الرفيع الذي حصد الألقاب في أنحاء أوروبا. لم يستغرق الأمر سوى ست دقائق ليجد طريقه إلى الشباك، مستفيداً من تمريرة بين رايان بابل وجيرارد ليفتتح التسجيل للريدز. ضاعف جاي سبيرينج النتيجة، لكن دورتموند أظهر الروح التنافسية للمباراة من خلال العودة في النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
وفي حديثه عن الهدف بعد المباراة، تحدث تياجو عن فرحة التسجيل في ملعب كوب مرة أخرى. وقال للصحفيين: "كانت لحظة لا تصدق بالتأكيد وسأحتفظ بها في ذاكرتي. عندما سجلت الهدف، جاء ستيفي [جيرارد] وأخبرته أن هذه كانت أول مرة أركض فيها منذ وصولي إلى ليفربول! كان وجود 62 ألف شخص أمرًا لا يصدق. نشعر بأننا في وطننا كلما كنا هنا".
جيرارد يشيد بشريكه في خط الوسط
كما أتاحت المباراة لمشجعي ليفربول فرصة للتساؤل عما كان سيحدث لو لعب جيرارد وتياجو معاً في خط الوسط. وجيرارد، الذي اعترف بأن جسده عانى من وتيرة المباراة، أثنى كثيراً على اللاعب الإسباني. وكشف القائد الأسطوري السابق أن وجود تياجو في تشكيلة الفريق كان عاملاً رئيسياً في قراره بالمشاركة في نسخة هذا العام من البطولة.
قال جيرارد: "بمجرد أن علمت أن تياجو مدرج في قائمة اللاعبين، أعلنت عن استعدادي للمشاركة. الاحترام متبادل بيننا". "عقلي لا يزال يعمل بنفس السرعة، لكن جسدي يتأخر بمقدار ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ، لذا كانت هناك بعض اللحظات المحبطة، لكنها كانت تجربة رائعة رغم ذلك. الساقان لا تعملان بنفس الطريقة التي كانتا تعملان بها قبل 10 أو 15 عاماً. آخر مرة رأيت فيها هؤلاء اللاعبين كانت قبل عام. إنها مدة طويلة جداً، لكننا جميعاً منشغلون بأمورنا الخاصة. أعتقد أن ليفربول هي أفضل مدينة في العالم. والدليل على ذلك واضح. عندما يكون الناس في حاجة... فهذا هو دليلك".
كلوب يعود إلى مقاعد البدلاء
ومما زاد من روعة هذا الحدث الحافل بالنجوم عودة يورغن كلوب. فقد تولى المدرب الألماني، الذي غادر النادي في نهاية موسم 2023-2024، قيادة فريق الأساطير إلى جانب الأساطير كيني دالغليش وإيان راش وجون ألدريدج.