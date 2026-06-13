انفراجة في أزمة إيران .. دخول 4 "محظورين" إلى الأراضي الأمريكية!

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فقد نجح أربعة أفراد من بعثة منتخب إيران، المشاركة في كأس العالم، في تقديم طعون ضد رفض طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، إلا أنه لا يزال هناك 11 فردًا لا يزال غير مسموح لهم بالسفر لمتابعة مباريات "تيم ملي" في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن بين 15 فردًا من وفد بعثة إيران، رفض طلبهم بالحصول على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، تقدم عشرة أفراد بطلبات جديدة، بعد الوصول إلى المكسيك، وتم قبول أربعة من تلك الطعون.

ومن بين الرباعي المصرّح لهم بدخول الولايات المتحدة، عضو من الجهاز الفني للمنتخب، يعمل كمحلل، واثنين من مسئولي القسم الدولي للاتحاد، إلا أنه تم رفض طلبات الستة الباقين، ومنهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، وأحد نوابه، واثنين من إداريي الفريق المسؤولين عن العمليات اليومية، وكذلك مسؤول إعلامي وآخر أمني.