انطلاقة قوية في الشوط الثاني تضع حجر الأساس! ماينز 05 يتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات

"إنه شعور رائع"، قال المدافع داني دا كوستا لقناة RTL بعد المباراة، "لقد قامت الفريق بالعديد من الأمور بشكل صحيح. أعتقد أننا استحقينا التأهل إلى الدور التالي". وأضاف دا كوستا أنه فيما يتعلق بالنهائي في لايبزيغ، يحق للجميع أن يحلموا، "لكن من الأفضل لنا أن نتقدم خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى".

أحرز ستيفان بوش هدفاً بضربة رأس (46) وأرميندو سيب (82) ليصنعا أمسية تاريخية لمينز 05، بينما أنهى أولمويتس المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول بيتر باراث على بطاقة صفراء-حمراء (76). بينما يقاتل فريق راينهيسن في الدوري الألماني ضد الهبوط، يستمر الحلم بالوصول إلى نهائي دوري المؤتمرات في لايبزيغ يوم 28 مايو. ستقام مباريات ربع النهائي يومي 9 و16 أبريل، وستلعب ماينز أولاً على أرضها.

قال مدرب ماينز أورس فيشر قبل المباراة على قناة RTL: "نريد أن نثق في قدراتنا وأن نكون شجعان". استجاب لاعبوه له: منذ البداية، سعى فريق "صفر وخمسة" إلى فرض طابعه الهجومي. سيطر ماينز على المباراة وعلى الخصم، لكنه كان محظوظًا أيضًا بعد 20 دقيقة، عندما أضاع دانييل شتورم فرصة التقدم للضيوف بفارق ضئيل.