أسطورة من أساطير الكرة الإسبانية، ارتبط اسمه بشكل أساسي بألوان ريال مدريد، هو المدرب الجديد لريال أوفييدو. فقد أعلن النادي الأستوري صباح اليوم إقالة خوليان كاليرو، المدرب الذي تولى قيادة الفريق قبل بضعة أشهر فقط في دوري الدرجة الثانية، بعد موسم واحد قضاه في الليغا، وذلك بعد 24 عامًا من آخر صعود له، وأعلن بعد ذلك بقليل اسم خليفته، وهو راؤول جونزاليس بلانكو.
انطلاقة جديدة لأسطورة ريال مدريد .. راؤول جونزاليس مديرًا فنيًا لهذا الفريق!
المسيرة كمدرب
المهاجم السابق، الذي ارتدى قميص ريال مدريد في قطاع الناشئين أولًا ثم – بدءًا من عام 1994 – في الفريق الأول حتى عام 2010، كان قد بدأ مسيرته التدريبية منذ موسم 2018/2019 انطلاقًا من أكاديمية ريال مدريد تحديدًا.
وانطلق راؤول في مشوار، انتهى في عام 2025، على رأس ريال كاستيا، الفريق الثاني الذي يلعب في ما يعادل دوري الدرجة الثالثة، وفي مناسبتين خاض نهائي الملحق للصعود إلى دوري الدرجة الثانية، لكنه أخفق في تحقيق الهدف في كلتا الحالتين.
بيان ريال أوفييدو
بهذه الطريقة، أعلن ريال أوفييدو بداية مغامرته الجديدة بعد إقالة كاليرو، الذي يرحل برصيد 21 نقطة، جمعها في أول 13 مباراة في الدوري: "توصل ريال أوفييدو إلى اتفاق مع راؤول جونزاليس بلانكو لتولي تدريب الفريق الأول، وهي المهمة التي ستستمر حتى يونيو 2028.
راؤول جونزاليس بلانكو، البالغ من العمر 49 عامًا، وُلد في 27 يونيو 1977 في مدريد. وقد أمضى المدرب الجديد لأوفييدو الجزء الأكبر من مسيرته كلاعب مع ريال مدريد، حيث فرض نفسه وأصبح أسطورة بعد أكثر من 15 عامًا بالقميص الأبيض.
وبعد أن لعب لشالكه 04 ونادي السد الرياضي ونيويورك كوزموس، اعتزل راؤول عام 2015. أما بصفته مدربًا، فقد بدأ المدريدي مسيرته في قطاع الناشئين بريال مدريد، حيث انضم إلى الطاقم الفني عام 2018 لتدريب فريقي تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا، ثم في عام 2020، درّب فريق تحت 19 عامًا، وقاده إلى الفوز بدوري أبطال الشباب الأوروبي. وعقب هذا النجاح، أصبح مدربًا لريال مدريد كاستيا لمدة ست مواسم.
والآن يتولى راؤول جونزاليس بلانكو، زمام الفريق الأول لريال أوفييدو، وسيقود أولى مبارياته كمدرب جديد للفريق يوم السبت المقبل أمام جيرونا على ملعب كارلوس تارتييري".
التقاء مع الماضي
من المثير للاهتمام أن راؤول يبدأ من جديد تحديدًا مع الفريق الذي خاض ضده أولى مبارياته، وهي مباراة ودية، في مشواره الطويل مع الفريق الأول لريال مدريد.
كان ذلك في السادس من سبتمبر عام 1994، وكان مدرب ريال مدريد آنذاك خورخي فالدانو، وبطبيعة الحال، وجد المهاجم طريقه إلى الهدف سريعاً. وخلال مسيرته مع القميص الأبيض، خاض مواليد عام 1977 ما مجموعه 741 مباراة وسجل 323 هدفاً، وهو صاحب الرقم القياسي لريال مدريد من حيث عدد المباريات وثالث أفضل هداف في تاريخ النادي خلف كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. وتوّج بلقب الليجا ست مرات، وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وبكأس إنتركونتيننتال مرتين.
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