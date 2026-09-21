Getty Images Sport
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انسحاب خمسة واستدعاء اثنين.. توخيل يعالج قائمة إنجلترا قبل فترة التوقف الدولي!
تعرّضت استعدادات توخيل لمشوار إنجلترا المقبل في دوري الأمم لاضطراب كبير بسبب سلسلة من الانسحابات البارزة، إذ تم استبعاد مهاجم تشيلسي وملهمه كول بالمر، وقوة أرسنال الضاربة ديكلان رايس، وثنائي مانشستر يونايتد كوبي ماينو وماركوس راشفورد جميعًا من التشكيلة. ويكمل مدافع نيوكاسل يونايتد تينو ليفرامينتو قائمة اللاعبين الخمسة الذين لن يشاركوا في المباريات الدولية المقبلة، ما يترك المدرب الألماني أمام عدة ثغرات يتعيّن سدّها في منظومته التكتيكية.
وردًا على هذه الغيابات، لجأ توخيل إلى عنصري الشباب والألفة باستدعائه لاعب وسط إيفرتون جيمس جارنر وقائد نوتنجهام فورست مورجان جيبس-وايت. ومن المقرر أن ينضم الثنائي إلى بقية أفراد منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء.
ورغم أن غياب لاعبين أساسيين مكرّسين مثل رايس وبالمر يُعدّ ضربة موجعة، فإنه يفتح الباب أمام جارنر وجيبس-وايت لفرض حضورهما والمطالبة بمكان دائم في خطط المدرب الجديد، فيما تستعد إنجلترا لمواجهة منافسة أوروبية من الطراز الرفيع في المجموعة الأولى من دوري الأمم.
- Getty Images Sport
جيبس-وايت وجارنر ينالان فرصتهما
بالنسبة لجيبس وايت، يمثل الاستدعاء عودة سريعة إلى صفوف المنتخب بعد أن غاب بفارق ضئيل عن القائمة الأولية المكونة من 27 لاعبًا. وقد سبق لقائد نوتنجهام فورست أن خاض ست مباريات دولية مع بلاده، وكان يحظى بتقدير كبير من الجهاز الفني خلال عملية الاختيار. وفي حديثه عن آلية اتخاذ قراره، قال توخيل يوم الجمعة إن جيبس وايت البالغ من العمر 26 عامًا كان قريبًا من الانضمام إلى المجموعة الأصلية، مشيرًا إلى مستوى لاعب الوسط الثابت في الدوري الإنجليزي الممتاز كسبب رئيسي وراء ضمه الآن.
كما يجد جارنر نفسه عائدًا إلى صفوف المنتخب الأول بعد أن مثّل إنجلترا في وقت سابق من هذا العام. وقد خاض لاعب إيفرتون أولى مبارياته مع المنتخب الأول في مارس، لكنه، شأنه شأن جيبس وايت، لم يكن ضمن التشكيلة التي سافرت لخوض كأس العالم 2026.
إدارة الأحمال والمخاوف من الإصابات
ربما يكون استبعاد بالمر هو الأكثر إثارة للدهشة، نظرًا لأنه عاد مؤخرًا إلى صفوف المنتخب بعد استبعاده من قائمة كأس العالم. وبحسب التقارير، فإن نجم تشيلسي، الذي شارك مؤخرًا في هزيمة ثقيلة أمام برينتفورد، يبتعد بسبب إدارة الأحمال البدنية والقلق من إصابة طفيفة. ويبدو أنه تم اتخاذ قرار مشترك بين النادي والمنتخب لضمان عدم تفاقم أي مشاكل كامنة لدى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
كما لعبت المشاكل البدنية في مانشستر يونايتد دورًا في تقليص خيارات توخيل. فقد اضطر كل من كوبي مينو وماركوس راشفورد للخروج خلال التعادل الأخير ليونايتد 1-1 مع فولهام. وصمد مينو 80 دقيقة في كرافن كوتيدج قبل أن يتم استبداله، بينما جاء خروج راشفورد أيضًا بسبب متاعب بدنية.
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التعامل مع جدول صعب في دوري الأمم
يأتي توقيت هذه الإصابات في وقت غير مناسب على الإطلاق، خاصة بالنظر إلى مستوى المنافسين الذين من المقرر أن يواجههم منتخب إنجلترا. فمن المزمع أن يستهل منتخب إنجلترا مشواره في دوري الأمم أمام منتخب إسباني قوي في 26 سبتمبر، وهي مباراة ستكون بمثابة اختبار صعب لرؤية توخيل التكتيكية. وبعد المواجهة مع أبطال العالم، سيتعين على إنجلترا خوض مواجهتين متتاليتين أمام جمهورية التشيك، إضافة إلى لقاء صعب خارج الديار أمام كرواتيا.
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