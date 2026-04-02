العدل يقول الإمارات و"المجاملة" تختار إيطاليا .. معضلة في تحديد بديل إيران بكأس العالم وإنفانتينو يقطع الشك باليقين

عقوبات وغرامة تنتظر إيران في حالة الانسحاب

بعد اكتمال الصورة بشكل كامل في كأس العالم 2026 وانتهاء مرحلة الملحق، بدأت الشكوك والتكهنات تظهر على غير العادة حول البطولة والفرق المشاركة فيها، عكس ما اعتدنا بأغلب النسخ السابقة.

الأزمة العسكرية الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تسببت في انتشار التساؤلات حول ذهاب المنتخب الإيراني للبطولة، للمشاركة في مجموعتها التي تضم كل من مصر وبلجيكا ونيوزلندا.

الحديث مستمر داخل إيران عن الانسحاب من البطولة، مما يضع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مأزق محرج لم يسبق له التعرض لها منذ توليه منصبه.

هل هناك خطة بديلة في حالة انسحاب إيران رسميًا بجانب التهديدات العلنية التي ظهرت مؤخرًا؟ ماذا عن إمكانية دخول الإمارات وإيطاليا؟ هذا ما جئنا لمناقشته!

    قرار من وزارة الرياضة الإيرانية

    بجانب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حظر السفر على مواطني بعض الدول المشاركة في المونديال بحجة أن الأمر يرجع للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، مع استثناء الرياضيين من هذه الخطوة، اتخذت إيران قرارًا حاسمًا.

    وفقًا لوكالة "إيرنا"، فإن وزارة الشباب والرياضة الإيرانية، أصدرت قرارًا بمنع الفرق الوطنية والأندية إلى الدول المعادية، وهذه الصفة تشمل بالتأكيد الولايات المتحدة التي تستضيف المونديال إلى جانب المكسيك وكندا.

    وجاء في القرار:"قررنا حظر ذهاب الفرق الوطنية والأندية، في الدول التي تصنف كمعادية، ولا تضمن أمن الرياضيين".

    وفي تصريح سابق قال أحمد دنيامالي، وزير الرياضة الإيراني، إن الاغتيالات التي استهدفت بعض الشخصيات الهامة في البلاد، تضع المنتخب في وضع غير آمن في الولايات المتحدة.

    ويأتي هذا الحديث ليتضارب مع نائب رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي محمد نبي، قبل مباراة المنتخب ضد كوستاريكا، والتي قال خلالها إن بلاده تريد الالتزام بقواعد الفيفا واللعب في أي مكان.

    ولكن المنطق يقول إن الوضع غير آمن وقد ينذر بكارثة، خاصة بعد ما قاله دونالد ترامب الشهر الماضي، عندما غرد عبر حسابه على منصة "إكس" :"المنتخب الإيراني مُرحب به في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أن وجودهم مناسب، حفاظًا على سلامتهم وحياتهم".

    الموقف غير واضح حتى الآن ولا يوجد رأي حاسم، لتظهر احتمالية الاستعانة ببديل وهنا ظهرت فرصة ذهبية لدولتين!

    • إعلان
    إيطاليا أو الإمارات في كأس العالم

    المنتخب الإيطالي تعرض لنكسة صادمة يوم الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك في نهائي الملحق الأوروبي بركلات الترجيح، ولكن يبدو أن القدر قد ينقذ الأزوري من الغياب عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

    ويأتي ذلك لأنه لو غابت إيران عن المونديال المكون من 48 فريقًا، سيحتاج الفيفا للاستعانة ببديل آخر، والمنتخب الإيطالي هو الأعلى تصنيفًا وفقًا للاتحاد الدولي من بين جميع الفرق التي لم تتأهل، حيث يأتي بالمركز الثاني عشر بـ1700.37 نقطة.

    ولكن هناك نظرية أخرى، لماذا يتم الاستعانة بفريق أوروبي بدلًا من منتخب آسيوي؟ العدل يقول الحفاظ على نفس مقاعد قارة آسيا والاعتماد على أحد الفرق التي فشلت في الصعود من تصفياتها.

    وهنا يظهر الحديث عن الإمارات، الفريق الذي فازت عليه العراق في تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال، لتنتصر بعدها في الملحق العالمي على بوليفيا، مما جعلها تحجز بطاقة التأهل إلى البطولة المقامة في أمريكا الشمالية.

    منتخب الإمارات صاحب الحظوظ الأوفر من ناحية المنطق والعدل، لأنه أنهى التصفيات في المركز الثالث، بنفس المجموعة التي صعدت من خلالها إيران وأوزبكستان بشكل مباشر.

    بعض التكهنات ظهرت أن إنفانتينو قد يظلم الإمارات ويجامل إيطاليا، ولكن رئيس الاتحاد الدولي خرج بتصريحات أخرى ليؤكد لنا أنه "لا توجد خطة بديلة من الأساس"!

    إنفانتينو يدعم إيران

    رغم كل الأنباء المتداولة، إلا أن إنفانتينو ظهر الثلاثاء الماضي، ليؤكد مشاركة إيران في كأس العالم وخوضها مبارياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم وجود محاولات لنقل مواجهاتها إلى المكسيك عن طريق الاتحاد الإيراني.

    وقال رئيس الاتحاد الدولي خلال تواجده في تركيا لمتابعة فوز إيران على كوستاريكا 5/0:"المباريات ستقام في نفس المكان الذي وضعته القرعة، نحن سعداء بمشاركة إيران في البطولة، لديهم فريق قوي جدًا، تحدثت اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني".

    وأضاف:"سأفعل كل ما بوسعي لدعم المنتخب الإيراني من الآن وحتى كأس العالم، سأساعدهم لو أرادوا تنظيم معسكرًا تدريبيًا، أو أي شيء آخر يمنحهم فرصة التحضير والمشارك بأفضل صورة ممكنة".

    ووجه إنفانتينو دعوة مفتوحة لإيران، وعرض خدماته لمساعدة منتخبها في أي وقت، مما يعني أنه لا يخطط في الوقت الحالي لأي شيء بديل، سواء دخول الإمارات أو إيطاليا أو أي منتخب آخر.

    في الحقيقة، مشاركة إيران هي الخيار الأفضل لها، لأن انسحابها قد يعني تعرضها لغرامة مالية ضخمة والغياب عن نسختين قادمتين، ولكن في حالة تصاعد التوتر العسكري مع أمريكا وإسرائيل، قد نجد إنفانتينو أمام خياري الإمارات وإيطاليا، وسيكون عليه الاختيار بعدالة قبل أي شيء!