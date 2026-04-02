العدل يقول الإمارات و"المجاملة" تختار إيطاليا .. معضلة في تحديد بديل إيران بكأس العالم وإنفانتينو يقطع الشك باليقين

بعد اكتمال الصورة بشكل كامل في كأس العالم 2026 وانتهاء مرحلة الملحق، بدأت الشكوك والتكهنات تظهر على غير العادة حول البطولة والفرق المشاركة فيها، عكس ما اعتدنا بأغلب النسخ السابقة.

الأزمة العسكرية الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تسببت في انتشار التساؤلات حول ذهاب المنتخب الإيراني للبطولة، للمشاركة في مجموعتها التي تضم كل من مصر وبلجيكا ونيوزلندا.

الحديث مستمر داخل إيران عن الانسحاب من البطولة، مما يضع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مأزق محرج لم يسبق له التعرض لها منذ توليه منصبه.

هل هناك خطة بديلة في حالة انسحاب إيران رسميًا بجانب التهديدات العلنية التي ظهرت مؤخرًا؟ ماذا عن إمكانية دخول الإمارات وإيطاليا؟ هذا ما جئنا لمناقشته!