اندلعت توترات بين كريستيان بوليسيتش ورافائيل ليو في غرفة ملابس ميلان، مما اضطر المدرب ماكس أليجري للتدخل

يعود سبب الإحباط إلى لحظات محددة في الشوط الثاني، حيث انطلق ليو مرتين بسرعة خلف مدافع لاتسيو آدم ماروسيتش. وفي كلتا الحالتين، كان بوليسيتش هو من يمتلك الكرة، وكان لديه الفرصة لإرسال تمريرة عمودية كانت ستتيح لليو الانطلاق نحو المرمى. ورغم صعوبة هاتين التمريرتين، إلا أنهما كانتا بالتأكيد في متناول لاعب من عيار بوليسيتش. أظهرت لغة جسد ليو مشاعره بوضوح، حيث كان يصرخ فعلياً "أنا متاح، مرر لي الكرة" من خلال إيماءاته.

لم تكن هذه حادثة منفردة من نوبات الغضب التي يظهرها اللاعب رقم 10، الذي أظهر سابقاً غضباً مماثلاً تجاه ستراهينيا بافلوفيتش في الشوط الأول بعد أن سدد المدافع الكرة بدلاً من تمريرها إلى اللاعب البرتغالي الدولي الذي كان خالياً من الرقابة.