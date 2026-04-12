انخفاض مقلق في المستوى: إن إنجازات هذا الموسم أصبحت الآن على المحك بالنسبة لـ BVB

"لم يتحدد بطل الدوري الألماني بعد"، هذا ما قاله نيكو كوفاتش يوم الخميس الماضي، فحسابياً لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات - سواء في الصعود أو الهبوط. كوفاتش هو تجسيد للواقعية، وهو إلى حد ما نقيض الحالم. ومن المؤكد أنه لم يقصد بذلك أنه في ظل ظروف معينة - ربما، ربما، بطريقة ما - لا يزال من الممكن اللحاق ببايرن ميونيخ.
كما لم يقصد أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي لم يضمنه بوروسيا دورتموند بعد من الناحية الحسابية بسبب الهزيمة أمام ليفركوزن، قد يكون في خطر. بل أراد كوفاتش بالأحرى منع انخفاض الحماس لدى لاعبيه، الذي أظهروه بشكل كبير أمام ليفركوزن - وقبل ذلك أيضًا أمام شتوتغارت وهامبورغ.
من بين أكبر إنجازات نيكو كوفاتش في هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند أنه لم يسمح أبداً بظهور أي نقاش حول العقلية، وهو ما كان يُخشى منه بشدة في دورتموند لأنه غالباً ما يكون معطلاً ولا يؤدي إلى شيء. صحيح أن الأداء الهجومي عند الاستحواذ على الكرة كان يفتقر إلى الأفكار في كثير من الأحيان، لكن كوفاتش علم الفريق أيضًا ألا يستسلم أبدًا، وأن يجمع شتات نفسه دائمًا ويتغلب على الصعوبات. يبدو أن هذا قد ضاع قليلاً، حتى لو كانت النتائج إيجابية حتى النهاية. الآن، قد يساعد خطأ آخر يوم السبت المقبل أمام تي إس جي هوفنهايم بايرن ميونيخ في حسم اللقب مبكرًا.
بالطبع، قد لا يهم دورتموند في الأساس متى يحتفل بايرن بلقبه التالي. لكن إذا أراد هذا الفريق أن يكون حقاً فريق نيكو كوفاتش، فعليه أن يقاتل بشغف من أجل الفوز في هوفنهايم، تماماً كما عاقب المشجعين يوم السبت بسبب بعض الصافرات ضد نيكو شلوتربيك.