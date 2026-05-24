انحياز الماضي وعقدة النوستالجيا.. لماذا يرفض الإنجليز الاعتراف بأسطورة محمد صلاح؟

قبل النوم بلحظات، وأنا أتنقل كالعادة بين مقاطع الفيديو على فيسبوك، استوقفني مقطع من برنامج "ذا أوفرلاب" الشهير.

كان النقاش حاميًا، والموضوع ليس عاديًا، إنه يبحث في مكانة محمد صلاح التاريخية، ولفت انتباهي جيمي كاراجر وهو يعترف بأنه وضع صلاح في المركز السادس فقط ضمن قائمة "أعظم 10 لاعبين في تاريخ ليفربول"، وسط علامات دهشة واستغراب من زملائه.

ثم انتقل الحوار إلى سؤال أكثر إثارة: هل صلاح هو ثاني أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي خلف تييري هنري؟ وهنا انقسمت الطاولة، فبينما تحمست جيل سكوت للفكرة، تحفظ آخرون وراحوا يستدعون أسماء مثل كريستيانو رونالدو وكيفين دي بروينه، مؤكدين أن التقييم يجب أن يقتصر على ما قُدم داخل البريمييرليج فقط.

هذا النقاش دفعني للبحث أكثر في أصل الفيديو، ليعترض طريقي مقطع آخر من بودكاست حديث لهم، تزامن مع خوض صلاح لآخر مبارياته مع ليفربول أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد.

ورغم أن صلاح ظهر في تلك المباراة بنوع من الأنانية في كرة مهمة نهاية الشوط الأول كان يمكن أن تمنح التقدم للفريق لو مررها، إلا أن رغبته في هز الشباك وتوديع الجماهير بهدف لا تقلل أبدًا من قيمته.

لكن المحللين في الاستوديو استغلوا مواقف شبيهة لشن هجوم بدا لي منظمًا، حيث شبه كاراجر سلوك صلاح بـ "حركة رونالدو" قبل رحيله، وتحدثوا عن "أنانية اللاعب العظيم" في نهاية العقود، بل وانتقدوا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وإعجاب بعض اللاعبين مثل كورتيس جونز بمنشوراته، معتبرين أن النادي منح صلاح قوة مفرطة تضعه فوق النقد وتتحدى سلطة المدرب أرني سلوت.

هذا الهجوم المتكرر يعكس نمطًا واضحًا من عدم التقدير للاعب ما زال يركض في الملعب، ويؤكد أن الإنصاف الحقيقي لن يأتي إلا بعد سنوات من اعتزاله، عندما تصبح أرقامه عملة نادرة ويُوضع في مقارنة مع أجيال قادمة.

ما يحدث مع صلاح ليس غريبًا، بل هو تجسيد حي لظاهرة نفسية واجتماعية تُعرف في علم النفس بـ "الإنحياز للماضي" أو "الماضوية"، حيث يرفض الكثيرون الاعتراف بعظمة الحاضر أمام سحر الماضي.