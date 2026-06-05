انتهى كابوس إمبولو .. حل أزمة دخول نجم سويسرا إلى أمريكا

سينضم بريل إمبولو إلى تشكيلة المنتخب السويسري المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة بعد حصوله على الموافقة على التأشيرة التي كانت قد أخرت مغادرته.

وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم يوم الخميس أن المهاجم من المتوقع أن يصل إلى سان دييجو مساء الجمعة. ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً من السفر مع بقية أعضاء الفريق يوم الثلاثاء بعد أن تم إخضاع تصريح سفره (ESTA) لمراجعة إضافية قبل وقت قصير من المغادرة.

وبينما سافر زملاؤه إلى معسكرهم التحضيري للبطولة في كاليفورنيا، بقي إمبولو في سويسرا في انتظار القرار.







