Getty Images
انتهى كابوس إمبولو .. حل أزمة دخول نجم سويسرا إلى أمريكا
تم حل مشكلة التأشيرة أخيرًا
سينضم بريل إمبولو إلى تشكيلة المنتخب السويسري المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة بعد حصوله على الموافقة على التأشيرة التي كانت قد أخرت مغادرته.
وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم يوم الخميس أن المهاجم من المتوقع أن يصل إلى سان دييجو مساء الجمعة. ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً من السفر مع بقية أعضاء الفريق يوم الثلاثاء بعد أن تم إخضاع تصريح سفره (ESTA) لمراجعة إضافية قبل وقت قصير من المغادرة.
وبينما سافر زملاؤه إلى معسكرهم التحضيري للبطولة في كاليفورنيا، بقي إمبولو في سويسرا في انتظار القرار.
- Getty
الاتحاد السويسري يؤكد النتائج الإيجابية
وقد وضع الحصول على الموافقة حداً لعدة أيام من حالة عدم اليقين، وسمح لسويسرا بمواصلة استعداداتها بوجود أحد لاعبيها الهجوميّين الرئيسيّين جاهزاً للمشاركة في البطولة.
وأكّد الاتحاد السويسري لكرة القدم أن المسألة قد حُلّت وأن إمبولو حصل على الإذن بالسفر.
وقال الاتحاد في بيان: "تلقينا للتو خبراً يفيد بالموافقة على تأشيرة بريل إمبولو. وبالتالي، سيتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق مساء الجمعة".
التحقق من تأشيرات الدخول المرتبطة بقضية قانونية سابقة
وقد نتج هذا التأخير عن إجراءات فحص إضافية طلبتها السلطات الأمريكية. وقد حضر إمبولو موعدًا في السفارة الأمريكية في برن يوم الأربعاء، حيث قام المسؤولون بمراجعة الوثائق المتعلقة بقضية قانونية ناشئة عن مشادة وقعت في بازل عام 2018.
ووفقًا للاتحاد السويسري، طلبت السلطات الأمريكية أيضًا سجلات المحكمة المتعلقة بإدانة عام 2023 بتهمة توجيه تهديدات متعددة، والتي أسفرت عن غرامة مع وقف التنفيذ وأصبحت ملزمة قانونًا في وقت سابق من هذا العام.
على الرغم من أن المسألة قد حُلت بالفعل من خلال الإجراءات القانونية، إلا أن القضية أثارت مزيدًا من التدقيق بموجب متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة قبل أن يُمنح إمبولو التأشيرة في النهاية.
- Getty Images Sport
تعود الأنظار إلى الاستعدادات للبطولة
وبعد تسوية المسألة الإدارية، من المتوقع أن يندمج إمبولو مع الفريق. ومن شأن انضمامه أن يعزز الخيارات الهجومية للمنتخب السويسري مع اشتداد وتيرة الاستعدادات لبطولة كأس العالم. وفي البطولة، تشارك سويسرا في المجموعة ب إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك وقطر.