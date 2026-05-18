"انتهى الأمر".. ليون يحسم الجدل حول مستقبل إندريك ومصيره مع ريال مدريد

أكد ماثيو لوي جان، رئيس قسم التعاقدات في ليون، أن إندريك سيعود إلى مدريد هذا الصيف، ليسدل الستار على فترة إعارته الرائعة التي استمرت خمسة أشهر في فرنسا. وكان المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا قد انضم إلى ليون في شهر يناير الماضي بموجب إعارة قصيرة الأمد لا تتضمن خيار الشراء. ورغم سعادة النادي البالغة بالتأثير الكبير الذي أحدثه اللاعب، إلا أن الواقع المالي والتعاقدي يجعل مسألة بقائه بشكل دائم أو تمديد إعارته أمرًا غير مطروح على الطاولة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة الختامية لليون في الموسم، والتي انتهت بهزيمة قاسية على أرضه برباعية نظيفة أمام لانس، تطرق لوي جان إلى إمكانية الاحتفاظ بالنجم البرازيلي. واعترف قائلًا: "نعم، نرغب في الإبقاء عليه، لكن في الوقت الحالي، يبدو ذلك مستبعدًا للغاية". وأضاف: "ما قدمه يجعلك ترغب في تمديد عقده، ولكن هل هذا ممكن؟ هذا أمر آخر. لقد كانت إعارة ممتازة لإندريك؛ لقد قضى وقتًا رائعًا هنا. كان مذهلًا ومفاجئًا في طريقة تأقلمه السريعة. إنه يتحدث الفرنسية بالفعل، وهذا أمر لا يصدق.. إنه فتى رائع".