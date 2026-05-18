"انتهى الأمر".. ليون يحسم الجدل حول مستقبل إندريك ومصيره مع ريال مدريد
مسؤول التعاقدات يؤكد رحيله
أكد ماثيو لوي جان، رئيس قسم التعاقدات في ليون، أن إندريك سيعود إلى مدريد هذا الصيف، ليسدل الستار على فترة إعارته الرائعة التي استمرت خمسة أشهر في فرنسا. وكان المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا قد انضم إلى ليون في شهر يناير الماضي بموجب إعارة قصيرة الأمد لا تتضمن خيار الشراء. ورغم سعادة النادي البالغة بالتأثير الكبير الذي أحدثه اللاعب، إلا أن الواقع المالي والتعاقدي يجعل مسألة بقائه بشكل دائم أو تمديد إعارته أمرًا غير مطروح على الطاولة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة الختامية لليون في الموسم، والتي انتهت بهزيمة قاسية على أرضه برباعية نظيفة أمام لانس، تطرق لوي جان إلى إمكانية الاحتفاظ بالنجم البرازيلي. واعترف قائلًا: "نعم، نرغب في الإبقاء عليه، لكن في الوقت الحالي، يبدو ذلك مستبعدًا للغاية". وأضاف: "ما قدمه يجعلك ترغب في تمديد عقده، ولكن هل هذا ممكن؟ هذا أمر آخر. لقد كانت إعارة ممتازة لإندريك؛ لقد قضى وقتًا رائعًا هنا. كان مذهلًا ومفاجئًا في طريقة تأقلمه السريعة. إنه يتحدث الفرنسية بالفعل، وهذا أمر لا يصدق.. إنه فتى رائع".
تأثير فوري في الدوري الفرنسي
تتحدث إحصائيات إندريك خلال فترة إقامته القصيرة في إقليم الرون عن نفسها؛ ففي 21 مشاركة فقط في جميع المسابقات، تمكن المراهق البرازيلي من تسجيل 8 أهداف وصناعة 8 أخرى، ليثبت أنه أحد أكثر اللاعبين إنتاجية وفعالية في الدوري منذ بداية العام.
وكال لوي جان المديح لمساهمة النجم الشاب في صحوة الفريق أواخر الموسم، حيث قال: "لقد قدم لنا الكثير في وقت قصير جدًا، وأنجز ما كنا نتوقعه منه. إنه لاعب شاب وسيتطور أكثر، وآمل أن يشارك في كأس العالم ويقدم بطولة رائعة. لقد قضينا وقتًا جميلًا معًا، ولكن هل سيستمر ذلك؟ اليوم، يمكنني القول إن الأمر قد انتهى، نعم".
مشاعر شخصية وإيمان كبير
وكان اللاعب نفسه قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتواجد في ملعب "جروباما"، تاركًا الباب مواربًا أمام عودة محتملة إذا سمحت الظروف بذلك. وعقب فوز أخير على رين، تحدث إندريك عن مستقبله بهدوء شديد، واضعًا مسار مسيرته الكروية بين يدي القدر. وقد تجلى ارتباطه الوثيق بجماهير ليون خلال لحظة استبداله الأخيرة أمام لانس، حيث حظي بتصفيق حار ووقوف احترام من المدرجات.
وفي معرض حديثه عن الفترة التي قضاها في فرنسا، قال إندريك في تصريحات سابقة: "أنا آخذ الأمور خطوة بخطوة. اليوم كان عظيمًا، وأنا سعيد جدًا بذلك. أشعر بسعادة غامرة هنا؛ هناك فريق عمل ممتاز، وجهاز فني رائع، وزملاء رائعون. أنا أبلي بلاءً حسنًا، ولا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. أنا دائمًا أتوكل على الله، وسأفعل ما يكتبه لي. سواء كان عليّ البقاء في ليون أو الذهاب إلى مدريد، سأرضى بما قسمه الله لي. سأنتظر لأرى ما تخبئه لي الأيام، لكنني سعيد جدًا في الوقت الحالي".
استعدادات ليون لدوري أبطال أوروبا
مع رحيل إندريك، يتعين على ليون الآن توجيه أنظاره نحو صيف مزدحم وتحدي الأدوار التأهيلية لبطولة دوري أبطال أوروبا. وبعد ضمان المركز الرابع في الدوري الفرنسي، يواجه النادي بداية مبكرة للموسم المقبل. وأكد لوي جان أن فريق التعاقدات يعمل بالفعل جنبًا إلى جنب مع المدير الفني باولو فونسيكا لتحديد البدائل وتعزيز التشكيلة استعدادًا للمسرح الأوروبي.
واختتم حديثه قائلاً: "نحن نستعد لذلك، ولقد بدأنا العمل بالفعل. سيكون الأمر معقدًا لأن المباريات عالية المستوى قادمة بسرعة كبيرة. بدأنا العمل مع باولو (فونسيكا) وبنجامين (شارييه) على اللاعبين الذين قد ينضمون إلينا. سنستوعب الآن ما حدث في هذا الموسم الذي كان جيدًا جدًا بالنسبة لنا؛ نحن فخورون بما حققناه".