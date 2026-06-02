انتهت الشكوك.. ناصر الخليفي يحسم مستقبل لويس إنريكي بعد دوري الأبطال الثاني على التوالي!
ثقة الرئيس في مقاعد البدلاء
على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2027، إلا أن عدم صدور أي إعلان رسمي بشأن تمديد عقد إنريكي أدى إلى انتشار الشائعات في بعض الأوساط. ومع ذلك، سرعان ما بدد الخليفي هذه الشكوك. وبدا رئيس نادي باريس سان جيرمان في مزاج مبهج عقب استمرار هيمنة فريقه على الساحة القارية.
لقد تبنى الإسباني حقبة ما بعد كيليان مبابي بشكل كامل، حيث بنى فريقاً متماسكاً يضع مصلحة الفريق فوق النجوم الفردية. وبعد أن سجل اسمه في سجلات الأرقام القياسية باعتباره المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي، فإن الإدارة في باريس حريصة للغاية على ضمان بقاء المدرب السابق لبرشلونة وجه مشروعهم لسنوات قادمة.
الخليفي يلمح بشكل واضح
وعندما سُئل عن مستجدات مفاوضات إنريكي، اختار الخليفي الرد بسؤال بلاغي مرح بدلاً من إصدار بيان رسمي جاف. وفي حديثه إلى قناة ICI Paris Île-de-France، أعرب الرئيس بوضوح تام عن مشاعره تجاه الرجل الذي يشغل حالياً منصب المدرب الفني.
"المدرب سعيد جدًا معنا، وسعيد جدًا في باريس. نحن فخورون به؛ إنه أفضل مدرب في العالم. نحن فخورون به. برأيك، ماذا يعني ذلك؟" قال الخليفي، بابتسامة توحي بأن الصفقة قد تكون أقرب مما يعتقد الكثيرون. ويُبرز هذا التأييد القوي فترة نادرة من الاستقرار والثقة المتبادلة بين مجلس إدارة باريس سان جيرمان وطاقم الفريق الأول.
مشروع طويل الأمد يمتد حتى عام 2030
تشير الأجواء الحالية السائدة في ملعب "بارك دي برانس" إلى أن تمديد العقد لمدة عامين قد لا يكون كافياً لإرضاء طموحات الطرفين. فقد ظهرت تقارير تشير إلى أن النادي يدرس إمكانية تمديد عقد إنريكي كمدرب لباريس سان جيرمان حتى عام 2030. ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تمثل دليلاً غير مسبوق على الثقة في العصر الحديث للنادي.
لقد نجح لويس إنريكي بالفعل في تغيير هوية الفريق، والابتعاد عن عصر "الجالاكتيكوس" نحو فريق أكثر انضباطاً ومرونة تكتيكية. ومع انتهاء عقده حالياً في عام 2027، فإن الخطوة الرامية إلى تثبيته حتى نهاية العقد الحالي تسلط الضوء على رغبة الرئيس في إقامة سلالة حاكمة بدلاً من النجاح المؤقت.
الاستفادة من أمجاد دوري أبطال أوروبا
توقيت هذه المحادثات ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في أعقاب فوز ثانٍ على التوالي بدوري أبطال أوروبا. وبفوزه باللقب في بودابست، عزز إنريكي إرثه في النادي، محققاً المطلب الأساسي لإدارة النادي ومكتسباً الحق في تحديد شروطه الخاصة.
مع اندماج نجوم مثل فيتينيا وعثمان ديمبيلي وماركينيوس بشكل كامل في نظامه، أصبحت الأسس جاهزة لمواصلة الهيمنة. سيكون مشجعو باريس سان جيرمان متشوقين لمعرفة ما إذا كان الإعلان الرسمي سيتبع ذلك في الأسابيع المقبلة، حيث يسعى النادي لتأمين مستقبله قبل بدء الموسم المقبل.