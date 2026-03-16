انتهاء صمت الـ"1000 يوم": عدالة كرة القدم تتحقق مع روجر إيبانيز.. وشكر خاص إلى ماتياس يايسله

من قلب جدة، حيث تصدح أهازيج "الراقي"؛ انبعث بريق برازيلي، لم يخفت رغم المسافات الكبيرة للغاية.

الحديث هُنا عن النجم روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ الذي ظن الكثيرون أن مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل الأول، انتهت تمامًا.

إلا أن إيبانيز خالف هذه التوقعات؛ وها هو بالعمل والعزيمة اللذين ظهر عليهما طوال السنوات الماضية، يعود إلى المنتخب البرازيلي من جديد.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، قام باستدعاء إيبانيز إلى معسكر مارس الجاري؛ والذي سيكون الأخير قبل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وبالتالي.. عاد مدافع الأهلي إلى المنتخب البرازيلي، بعد غياب "1000 يوم" تقريبًا؛ وهو ما يجعلنا نقف عند مجموعة من الحقائق المهمة، سنستعرضها خلال السطور القادمة..