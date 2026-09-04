انتهاء الأزمة الاقتصادية؟ برشلونة يتخطى حاجز المليار يورو مع إعلانه عن النتائج المالية لموسم 2025-26

أعلن نادي برشلونة عن نتائج مالية قياسية عن موسم 2025-26، متجاوزًا حاجز المليار يورو من الإيرادات للمرة الأولى في تاريخه العريق.

وسيقدّم العملاق الكاتالوني هذه الأرقام التاريخية خلال جمعية عمومية عادية افتراضية يوم 19 سبتمبر، بما يؤكد استمرار تعافيه المالي.