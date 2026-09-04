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Yosua Arya

ترجمه

انتهاء الأزمة الاقتصادية؟ برشلونة يتخطى حاجز المليار يورو مع إعلانه عن النتائج المالية لموسم 2025-26

برشلونة
الدوري الإسباني
Finance

أرباح هائلة للنادي الكتالوني

أعلن نادي برشلونة عن نتائج مالية قياسية عن موسم 2025-26، متجاوزًا حاجز المليار يورو من الإيرادات للمرة الأولى في تاريخه العريق.

وسيقدّم العملاق الكاتالوني هذه الأرقام التاريخية خلال جمعية عمومية عادية افتراضية يوم 19 سبتمبر، بما يؤكد استمرار تعافيه المالي.

  • برشلونة يُعلن عن جمعية عمومية تاريخية

    حدّد مجلس إدارة برشلونة رسميًا موعد عقد الجمعية العمومية العادية للأعضاء يوم السبت الموافق 19 سبتمبر.

    وسيتناول هذا الاجتماع الافتراضي، الذي سيُبث من قاعة Auditori 1899 داخل منشآت ملعب سبوتيفاي كامب نو، تفاصيل النتائج المالية للنادي وأبرز الإنجازات المؤسسية خلال السنة المالية 2025-26.

    وقد وضع المجلس اللمسات النهائية على هذه الترتيبات خلال اجتماع عادي عُقد يوم 3 سبتمبر. وسيتم توزيع الإشعارات الرسمية التي تتضمن تفاصيل جدول الأعمال الكامل في أقرب وقت، كما التزم النادي بتزويد الأعضاء ببيانات مالية شاملة خلال الأيام المقبلة لضمان الشفافية الكاملة.

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    تجاوز حاجز المليار يورو

    يتمثل أبرز ما جاء في المراجعة المالية لبرشلونة عن موسم 2025-26 في ارتفاع غير مسبوق في إيرادات النادي. فللمرة الأولى في تاريخه الحافل، نجح العملاق الكتالوني في تجاوز حاجز المليار يورو من الإيرادات خلال موسم واحد.

    ويضمن هذا الرقم القياسي في الإيرادات أن يحقق برشلونة نتائج عادية إيجابية للعام الثالث على التوالي. وأكد النادي في بيانه الرسمي أن هذا الإنجاز يحقق هدفه المعلن منذ فترة طويلة والمتمثل في "الاستقرار المالي"، ليكون بمثابة انتصار تشغيلي هائل وسط فترة انتقالية بالغة التعقيد تمر بها المؤسسة.

    وجاء في البيان الرسمي للنادي: "عُقد اجتماع اليوم لعرض الحسابات السنوية لموسم 25/26، والتي تُظهر نتائج عادية إيجابية للموسم الثالث على التوالي، وبذلك يتحقق هدف الاستقرار المالي في موسم اتسم باعتبارات تشغيلية واستيعابية كبيرة".

  • تحدي القيود الصارمة على السعة الاستيعابية للملعب

    ومن اللافت للنظر أن برشلونة بلغ هذه المستويات المالية المذهلة في ظل تعامله مع قيود تشغيلية صارمة تتعلق بأعداد الحضور في أيام المباريات. فخلال النصف الأول من الموسم، اضطر الفريق الأول إلى تقسيم مبارياته على أرضه بين ملعب يوهان كرويف والملعب الأولمبي لاستيعاب أعمال الإنشاءات الجارية.

    وحتى بعد العودة إلى ملعب كامب نو، ظلت أعداد الحضور محدودة بشكل صارم عند سعة لا تتجاوز 42,000 متفرج. ومع ذلك، أكد النادي بكل فخر أن ميزانيته السنوية قد تحققت عملياً، رغم أن التوقعات الأصلية كانت تعتمد بشكل كبير على ملعب بسعة 60,000 متفرج منذ بداية الموسم.

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    مستقبل مربح ينتظره في كامب نو

    تُبرز هذه النتائج المالية القوية بوضوح الإمكانات الهائلة لتحقيق الأرباح من ملعب كامب نو بمجرد أن يصبح جاهزًا للعمل بالكامل. فمن المتوقع، عند انتهاء أعمال البناء، أن يكون الملعب محركًا ماليًا غير مسبوق، ما يُبعد النادي أكثر عن أزماته الاقتصادية الأخيرة.

    وإلى جانب إيرادات أيام المباريات، تعززت أرقام برشلونة القياسية بشكل كبير بفضل الزيادة المستمرة في اتفاقيات الرعاية المربحة. وعلاوة على ذلك، أعلن النادي عن أرقام قياسية في عائدات مبيعات المنتجات الرسمية عبر شركته التابعة BLM، ما يضمن دخول إدارة البلوغرانا إلى الجمعية العمومية المقررة في 19 سبتمبر/أيلول في موقف قوي للغاية.

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