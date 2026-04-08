انتكاسة فورية بعد العودة! لا نهاية للسنة الكارثية التي يمر بها نجم بوروسيا دورتموند السابق

لم يتمكن روزينيور حتى الآن من تحديد المدة التي سيغيب فيها الجناح السابق لدورتموند عن الملاعب بعد إصابته الأخيرة. ويتم تقييم حالة جيتنز يوميًا. لكن ما هو واضح بالفعل هو أن عام المصائب الذي يمر به اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 56 مليون يورو، لا يبدو أنه سيصل إلى نهايته.

غاب جيتنز حتى الآن عن 16 مباراة رسمية مع تشيلسي بسبب الإصابة، بما في ذلك آخر 13 مباراة على التوالي. كانت آخر مشاركة له في 31 يناير. ثم شعر بألم في الفخذ.

"لم أعمل معه لفترة طويلة حتى الآن، لكنني أعرف مسيرته وأدرك مدى تميزه كلاعب. سنفتقده كثيرًا"، كان روزينيور، الذي تولى المسؤولية من ماريسكا في يناير، قد قال آنذاك. وبمجرد عودة جيتنز إلى صفوف الفريق، تعرض لانتكاسة جديدة.