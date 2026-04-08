"جيمي جيتنز عاد"، هذا ما أعلنه ليام روزينيور يوم الجمعة الماضي. لكن بعد يوم واحد فقط، وبعد خوض حصة تدريبية ومباراة الكأس ضد بورت فيل (7-0)، اضطر مدرب نادي تشيلسي إلى القول: "للأسف، يبدو أن جيمي تعرض أمس لإصابة جديدة في الفخذ خلال التدريب. علينا إخضاعه للفحص للتأكد من ذلك. هذا أمر مؤسف حقًا بالنسبة له. أعتقد أن هذه هي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك له".
ترجمه
انتكاسة فورية بعد العودة! لا نهاية للسنة الكارثية التي يمر بها نجم بوروسيا دورتموند السابق
لم يتمكن روزينيور حتى الآن من تحديد المدة التي سيغيب فيها الجناح السابق لدورتموند عن الملاعب بعد إصابته الأخيرة. ويتم تقييم حالة جيتنز يوميًا. لكن ما هو واضح بالفعل هو أن عام المصائب الذي يمر به اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 56 مليون يورو، لا يبدو أنه سيصل إلى نهايته.
غاب جيتنز حتى الآن عن 16 مباراة رسمية مع تشيلسي بسبب الإصابة، بما في ذلك آخر 13 مباراة على التوالي. كانت آخر مشاركة له في 31 يناير. ثم شعر بألم في الفخذ.
"لم أعمل معه لفترة طويلة حتى الآن، لكنني أعرف مسيرته وأدرك مدى تميزه كلاعب. سنفتقده كثيرًا"، كان روزينيور، الذي تولى المسؤولية من ماريسكا في يناير، قد قال آنذاك. وبمجرد عودة جيتنز إلى صفوف الفريق، تعرض لانتكاسة جديدة.
- Getty Images Sport
جيمي جيتنز لم يسجل أي هدف حتى الآن في الدوري ودوري أبطال أوروبا
لكن الأمر ليس على الإطلاق كما لو أن كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لهذا الجناح السريع في السابق. بل على العكس تمامًا: ففي عهد سلف روزينور، إنزو ماريسكا، لم يكن جيتنز لاعبًا أساسيًا. وعندما كان يشارك في المباريات، كانت أدائه متواضعًا في الغالب، على الرغم من أن مهارته كانت تلمع بين الحين والآخر.
لكن كان الجميع يتوقعون المزيد من جيتنز، وهو بالتأكيد كان يتوقع المزيد من نفسه في عامه الأول بعد عودته إلى وطنه. سجل جيتنز ضعيف للغاية: خاض 27 مباراة حتى الآن، لكنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوى 12 مرة. يبلغ متوسط وقت لعبه 40 دقيقة. لم يكمل 90 دقيقة كاملة سوى مرتين، آخرها في نوفمبر.
والأسوأ من ذلك بالنسبة للاعب هجومي: سجل جيتنز هدفاً واحداً فقط، وصنع خمسة أهداف. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لم يسجل أي هدف بعد 23 مباراة.
- Getty Images Sport
يفتقد جيمي جيتنز الإيقاع بشكل خاص
ما ينقص جيتنز بشكل خاص، إلى جانب المحصول الإحصائي البحت، هو الإيقاع. لم يستطع الحصول عليه طوال تلك الأشهر، حتى وإن بدا في خريف الموسم أنه تمكن من الوصول إلى مرحلة مستقرة نسبيًا. عندما سجل هدفه الوحيد حتى الآن في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون، وكذلك في الفوز 5-1 على أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، حصل جيتنز على لقب أفضل لاعب في المباراة.
وبذلك تستمر الأشهر الصعبة بالنسبة له بعد انطلاقته في دورتموند. للتذكير: بينما كان جيتنز لا يزال من بين أفضل اللاعبين في بوروسيا دورتموند تحت قيادة نوري شاهين، وسجل تسعة أهداف قوية وخمس تمريرات حاسمة في النصف الأول من الموسم الماضي، إلا أنه تراجع مستواه بسرعة بعد ذلك تحت قيادة نيكو كوفاتش.
- Getty
كان جيمي جيتنز مجرد لاعب بديل في المرحلة الأخيرة من مسيرته مع بوروسيا دورتموند
لم يعد لجيتنز أي دور في السباق على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا. ففي الأشهر الأخيرة التي قضاها مع بوروسيا، تم تهميشه ليصبح لاعبًا بديلاً، وذلك أيضًا بسبب تحول كوفاكس إلى نظام الدفاع الثلاثي والتخلي في الوقت نفسه عن اللاعبين الذين يعتمدون على المواجهات الفردية. والآن، تلت ذلك حلقة مريرة أخرى مع تشيلسي.
سيكون من الأفضل لغيتنز في النهاية أن ينسى الموسم الحالي ويحاول، مثل النادي بأكمله، أن يبدأ من جديد في الصيف. إذا قرأنا ما بين السطور في تصريحات روزينور عنه، فقد تكون هناك فرص جيدة بأن يتمتع غيتنز بآفاق أفضل تحت قيادة الإنجليزي مقارنة بما كان عليه الحال مع ماريسكا.
ولكن هذا فقط إذا لم تخدعه عضلاته مرة أخرى.
جيمي جيتنز: إحصائيات الأداء مع نادي تشيلسي
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة 27 1 5