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انتقد إنفانتينو فطردوه.. فيفا يقيل أحد أكبر موظفيه بسبب ورطة كأس العالم!
الاحتكاكات الداخلية تؤدي إلى رحيل بارز
تلقّت قيادة الفيفا صدمة كبيرة بسبب الرحيل المفاجئ للمدير التنفيذي للعمليات لامور، الذي ترك منصبه عقب انهيار تام في علاقة العمل التي تجمعه بالرئيس إنفانتينو.
ويأتي هذا الرحيل، الذي تم تأكيده في 17 أغسطس 2026، عقب سلسلة من التصريحات المثيرة التي اتهم فيها لامور قيادة الهيئة الحاكمة بانعدام الشفافية. ويتمحور الخلاف حول مقترح "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) الذي جرى التخلي عنه الآن، وهو مشروع كان يسعى إلى إحداث تحوّل في طريقة تمويل وإدارة أعرق بطولة كروية في العالم.
وفي بيان رسمي يتناول الموقف، أكّد متحدث باسم الهيئة الحاكمة الخبر لوسائل الإعلام قائلاً: "يمكن للفيفا أن يؤكد أن علاقة العمل بين الفيفا وكيفين لامور بصفته المدير التنفيذي للعمليات في الفيفا قد انتهت في 17 أغسطس 2026. ويتوجّه الفيفا بالشكر إلى كيفين على عامَي خدمته، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل. ولن يصدر أي تعليق إضافي بشأن هذا الأمر."
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اتهامات بالخداع بشأن خطط كأس العالم
وكان الشرارة التي أشعلت هذا الخلاف التنفيذي قرار لامور التحدث إلى وكالة أسوشيتد برس في أواخر يوليو، حيث أعرب عن مخاوف كبيرة بشأن المشروع المزعوم. وزعم لامور أن الرئيس لم يكن صادقًا تمامًا مع موظفي المنظمة فيما يتعلق بتداعيات الصفقة.
وادعى أن الموظفين قد "خُدعوا" من قِبل إنفانتينو بشأن تلك الخطة، التي كانت ستتيح للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية طرح حصص في كأس العالم أمام الاستثمار الخاص.
ولم يتحفظ لامور في تقييمه لأسلوب القيادة المهيمن حاليًا على مقر الفيفا في زيورخ. وقال لوكالة أسوشيتد برس: "إنه مشروع شخص واحد. لا يجب فقط ألا يمضي هذا المشروع قدمًا... بل حان الوقت الآن ليطرح قادة كرة القدم السياسيون على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات الصحيحة".
وقد فُسّرت هذه التصريحات على نطاق واسع على أنها تحدٍّ مباشر لسلطة إنفانتينو، مما خلق وضعًا لا يُحتمل بالنسبة للفرنسي داخل الفريق التنفيذي. وكان لامور مدركًا تمامًا للمخاطر المهنية المترتبة على تحديه العلني، مضيفًا: "إذا كان هذا يعني أنني سأفقد وظيفتي، فليكن".
انهيار صفقة الاستثمار البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار
وكان في صميم الجدل مقترح مالي ضخم كان من شأنه أن يُغيّر جذرياً بنية الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم. ففي يوليو، أعلن الفيفا عن خططه لبيع حصة أقلية كبيرة في كيان جديد كان يعتزم، بصفته منظمة غير ربحية، تأسيسه لإدارة فعالياته الرئيسية مثل كؤوس العالم وكؤوس العالم للأندية. وتضمنت الخطة بيع حصة بنسبة 20 بالمئة في هذا الذراع التجاري الجديد لمجموعة من المستثمرين.
وأُلغيت الصفقة المقترحة في نهاية المطاف عقب ردود فعل عنيفة من مختلف الأطراف المعنية داخل اللعبة، ممن خشوا فقدان السيطرة على أثمن أصول كرة القدم. غير أن الضرر الداخلي في الفيفا كان قد وقع بالفعل.
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تراث من العطاء ينتهي بالخلاف
كان لامور من قدامى العاملين في عالم الإدارة الكروية، إذ سبق له العمل إلى جانب إنفانتينو خلال فترة تواجدهما في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وقد التحق بالاتحاد الأوروبي في عام 2007، ثم ارتقى في نهاية المطاف إلى منصب نائب الأمين العام قبل أن ينتقل إلى الفيفا في نوفمبر 2024.
وخلال فترة توليه منصب المدير التنفيذي للعمليات، نُسب إليه الفضل في إدارة علاقات معقدة مع أصحاب المصلحة وإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويمثل رحيله المفاجئ نهاية شراكة مهنية طويلة الأمد امتدت لما يقرب من عقدين بين أقوى منظمتين في هذه الرياضة.
وقد أبلغ الأمين العام ماتياس جرافستروم موظفي الفيفا على نطاق أوسع بحسم قرار رحيله عبر رسالة إلكترونية. وفي المذكرة الداخلية، أشار جرافستروم إلى أن القرار اتُخذ بعد "دراسة متأنية"، وأعرب عن امتنانه لأعمال لامور في العمليات اليومية.
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