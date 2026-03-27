انتقد آرني سلوت بشدة استخدام مدرب منتخب المجر لدومينيك زوبوسلاي، بعد أن ألمح رئيس ليفربول إلى رغبته في إراحة اللاعبين خلال مباريات المنتخبات الوطنية

أعرب سلوت مؤخرًا عن قلقه بشأن الأعباء البدنية التي يتحملها فريقه، وحث مدربي المنتخبات الوطنية على مراعاة أحمال العمل التي يتحملها اللاعبون. ويحرص المدرب الهولندي بشكل خاص على حماية لاعبيه الأساسيين، ومنهم زوبوسلاي، من الإصابات التي يمكن تجنبها خلال فترة التوقف الدولي.

وفي حديثه لبرنامج "ماتش أوف ذا داي"، قال سلوت: "أعتقد أن اللاعبين بحاجة إلى الراحة أكثر من المدرب، لكن للأسف عليهم الاستمرار في اللعب. نأمل أن يدرك مدربو المنتخبات الوطنية أن العديد من لاعبي ليفربول قد لعبوا دقائق كثيرة. لكنني أعتقد أن الأندية الأخرى ربما كان بإمكانها إجراء تغييرات أكثر مما استطعت أنا هذا الموسم. لذا، نأمل أن يكون لدينا مدربو منتخبات وطنية لن يشركوهم في 180 دقيقة على مدار مباراتين".