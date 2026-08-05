طرابزون سبور التركي .. "كوبري الأهلي" وأغرب ملعب وكوكسال بابا ينتظر صلاح لإسقاط "هيمنة إسطنبول"

طرابزون، هي مدينة تمتلك طبيعة خلابة فريدة من نوعها، ولكنها تعتبر رمزًا يجسد مقاومة مدن تركيا لهيمنة الأندية التابعة لمدينة إسطنبول على البطولات المحلية الكبرى وهي "جلطة سراي وبشكتاش وفنربخشه".
الثلاثي سيطر على بطولة الدوري التركي بشكل كامل قبل موسم 1975/1976، قبل أن يأتي طرابزون للحصول على اللقب، ليكون أول فريق من خارج إسطنبول يحقق الدوري، مما ساهم في تغيير صورة كرة القدم في البلاد بشكل عام.
النجاح جعل النادي جزءًا من الهوية المحلية للمدينة التي شهدت صراعات هائلة مع إسطنبول، بسبب سيطرة العاصمة التركية الاقتصادية والسياسية، وهنا ظهرت مقولة "نادي الأناضول الذي تحدى الإمبراطورية".
الرقم 61 الذي قرر صلاح أن يرتديه، هو الذي تم اختياره للوحات السيارات الخاصة بالمدينة، حيث يحتفل عشاق الفريق في الدقيقة 61 من كل مباراة بالألعاب النارية والأهازيج الصاخبة، مما يفسر اختيار الدولي المصري الذي استغربه البعض في البداية.
طرابزون مر بحقبة ذهبية مرعبة غير مسبوقة في تاريخه، بدأت في موسم 1975/1976 وحتى موسم 1983/1984، وخلالها نجح الفريق في الحصول على 6 ألقاب للدوري التركي دفعة واحدة، والمفارقة أن الفريق لم يحصل على اللقب مرة أخرى حتى موسم 2021/2022.
وبالحديث عن الهيمنة، سنجد أن جلطة سراي أحكم سيطرته مؤخرًا بشكل كبير على الدوري التركي، بعد فوزه بآخر 4 ألقاب من البطولة، والمثير أن طرابزون كان آخر من حصد اللقب قبل بداية هذه الحقبة في 2022، فهل ينجح صلاح في إنهاء تربع النادي المنتمي للعاصمة إسطنبول على عرش الكرة المحلية من جديد؟!