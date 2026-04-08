انتقال في الصيف؟ يبدو أن شتوتجارت قد حدد سعر لاعبه الدولي المطلوب بشدة

ولتحقيق ذلك، يتعين أولاً شراء حق الخروج المنصوص عليه حالياً في عقد ستيلر. ويُقال إن قيمة هذا الحق تبلغ 36.5 مليون يورو، ويمكن إلغاؤه من العقد مقابل مبلغ ضئيل نسبياً لا يتجاوز مليوني يورو، وهو المبلغ الذي سيتعين على نادي شتوتغارت دفعه لستيلر.

وبعد ذلك، يمكن للبطل الحالي لكأس ألمانيا التفاوض بحرية على مبلغ الانتقال. لا يزال ستيلر مرتبطاً بالنادي الشفابي حتى 30 يونيو 2028، ووفقاً لمجلة Sport Bild، فإن النادي يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون يورو في حالة رحيله.

وليس من الواضح ما إذا كان الأمر سيصل إلى هذه المرحلة أم لا. وقد ارتبط اسم اللاعب، الذي خاض سبع مباريات مع المنتخب الألماني، والذي يعد أحد اللاعبين الأساسيين بلا منازع في شتوتغارت تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس، ولا يزال يحدوه الأمل في المشاركة في كأس العالم، في الماضي ببعض الأندية الأوروبية الكبرى.

فقد أبدى ريال مدريد من الدوري الإسباني أو مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا بانتقاله، لكن الأمر لم يتبلور بعد على ما يبدو.