وفقًا لتقرير نشرته مجلة «سبورت بيلد»، وضع المسؤولون في نادي شتوتغارت خطة محددة لبيع لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا، في أسوأ الأحوال، مقابل أقصى مبلغ ممكن لانتقاله.
انتقال في الصيف؟ يبدو أن شتوتجارت قد حدد سعر لاعبه الدولي المطلوب بشدة
شرط جزائي في عقد نجم شتوتجارت
ولتحقيق ذلك، يتعين أولاً شراء حق الخروج المنصوص عليه حالياً في عقد ستيلر. ويُقال إن قيمة هذا الحق تبلغ 36.5 مليون يورو، ويمكن إلغاؤه من العقد مقابل مبلغ ضئيل نسبياً لا يتجاوز مليوني يورو، وهو المبلغ الذي سيتعين على نادي شتوتغارت دفعه لستيلر.
وبعد ذلك، يمكن للبطل الحالي لكأس ألمانيا التفاوض بحرية على مبلغ الانتقال. لا يزال ستيلر مرتبطاً بالنادي الشفابي حتى 30 يونيو 2028، ووفقاً لمجلة Sport Bild، فإن النادي يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون يورو في حالة رحيله.
وليس من الواضح ما إذا كان الأمر سيصل إلى هذه المرحلة أم لا. وقد ارتبط اسم اللاعب، الذي خاض سبع مباريات مع المنتخب الألماني، والذي يعد أحد اللاعبين الأساسيين بلا منازع في شتوتغارت تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس، ولا يزال يحدوه الأمل في المشاركة في كأس العالم، في الماضي ببعض الأندية الأوروبية الكبرى.
فقد أبدى ريال مدريد من الدوري الإسباني أو مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا بانتقاله، لكن الأمر لم يتبلور بعد على ما يبدو.
ستنفق شتوتغارت مبلغًا كبيرًا من المال لتعيين خليفة لستيلر
إذا غادر ستيلر فريق VfB بالفعل، فسيتعين على شتوتغارت الإسراع في البحث عن خليفة له خلال الصيف. ومن المقرر إعادة استثمار ما بين 25 و30 مليون يورو من أصل 50 مليون يورو تم جمعها لهذا الغرض. وينطبق الأمر نفسه في حالة رحيل جيمي لويلينغ، الذي يقدر سعره أيضًا بـ50 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يفكر نادي شوابيا على الأرجح في ضم بديل للظهير الأيسر ماكسيميليان ميتلشتات.
ينحدر ستيلر من أكاديمية بايرن ميونيخ للشباب، وانضم إلى شتوتغارت في صيف 2023 بعد فترة قصيرة مدتها عامين مع تي إس جي هوفنهايم. في الموسم الحالي، خاض 44 مباراة مع في إف بي في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً وصنع عشرة أهداف.